VIDEO: Válka zblízka. Zpravodaj na Ukrajině natočil masivní útok na Oděsu, který přišel v několika vlnách

Téměř pětiminutový záznam z Oděsy ukazuje ruský úder na město, při kterém se protivzdušná obrana snažila sundat z nebe jak střely, tak i drony. „To je velký útok,“ komentuje během něj zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín, který teď bydlí přímo v Oděse.

„Letí dron, to není dobré,“ popisuje Dorazín a ve videu je zřetelně slyšet hlasité bzučení malého bezpilotního letounu. Záhy se ozve masivní střelba protivzdušné obrany a poté nastane obří výbuch. „To bylo silné, fuj,“ oddychne si Dorazín. „To je noc.“ Video končí v momentě, kdy přiletí další dron. To už Dorazín míří do úkrytu.

Cíl: obytný dům

Ruský úder zničil v Oděse podle šéfa vojenské oblastní správy Oleha Kipera bytový dům v centru města. „Jedna žena zahynula, dalších deset lidí je zraněno, včetně chlapce. Úplný počet obětí upřesňujeme,“ stojí se v policejním prohlášení. Podle starosty města Hennadije Truchanova zemřela pětatřicetiletá žena, která spala v bytě pod oknem.

„Oděsa to nezažila poprvé, ale tato noc byla pro obyvatele jednou z nejhorších. Útok trval skoro hodinu, přišel v několika vlnách a protivzdušná obrana měla hodně práce s tím, aby sestřelila ruské drony, které letěly na Oděsu,“ hlásil pak ráno ve vysílání Radiožurnálu Dorazín.

Kromě rezidenčních budov poškodil úder také obchod, infrastrukturu, automobily a garáže. A také hlavní tepelné potrubí. Přes 40 tisíc lidí se podle Truchanova ocitlo bez vytápění. Ve zdravotnických zařízeních pomáhají generátory, dodal.

„Nebyly to žádné vojenské cíle, byly to civilní budovy. Teď ještě není známo, jaký je rozsah škod nočního útoku, ale byla to opravdu jedna z nejčernějších nocí tady,“ zdůraznil ráno zpravodaj Dorazín.

Ruské síly v poslední době zesílily útoky na jižní Ukrajinu a poškodily také civilní lodě v přístavech v Oděské oblasti.

Válečný zpravodaj

Martin Dorazín pracuje od roku 1990 v Českém rozhlase, s výjimkou šesti let na přelomu století, kdy působil v České televizi. V 90. letech byl zvláštním zpravodajem v bývalé Jugoslávii. Informace ale přinášel také třeba z Libye, z Ruska a nyní z Ukrajiny. Loni získal za svou práci novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky.

Na Ukrajinu přijel Dorazín měsíc předtím, než v únoru 2022 začala válka. Od té doby z místa reportuje. V kinech je nyní k vidění téměř hodinu a půl trvající dokument Válečný zpravodaj, který přináší pohled na jeho život a práci. Vypráví ale také o osudech lidí, které válka přímo zasáhla, a nabízí pohled zblízka na současný konflikt.

Dům zničený při ruském útoku v Oděse (fotografie z15. listopadu 2024) | Foto: Nina Liashonok | Zdroj: Reuters