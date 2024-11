ONLINE: ‚Jedna z nejčernějších nocí.‘ Rusko masivně udeřilo na Oděsu, útok trval skoro hodinu

Nejméně jednoho mrtvého si vyžádal čtvrteční masivní ruský útok na jihoukrajinský přístav Oděsa, oznámily v pátek brzy ráno ukrajinské úřady. Podle šéfa vojenské oblastní správy Oleha Kipera úder ruské armády pozdě večer zničil bytový dům v centru města. Sledujeme online Oděsa 10:24 15. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dům zničený při ruském útoku v Oděse (fotografie z15. listopadu 2024) | Foto: Nina Liashonok | Zdroj: Reuters

„Nepřítel 14. listopadu podnikl masivní útok na centrum města za použití střel a dronů,“ uvedla podle ruskojazyčného serveru BBC ukrajinská policie. Kromě rezidenčních budov úder poškodil také obchod, infrastrukturu, automobily a garáže.

KLDR začne masově vyrábět sebevražedné drony. Pchjongjang utužuje vztahy s Moskvou Číst článek

„Oděsa to nezažila poprvé, ale tato noc byla pro obyvatele jednou z nejhorších. Útok trval skoro hodinu, přišel v několika vlnách a protivzdušná obrana měla hodně práce s tím, aby sestřelila ruské drony, které letěly na Oděsu,“ hlásil ráno přímo z města zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín.

„Jedna žena zahynula, dalších deset lidí je zraněno, včetně chlapce. Úplný počet obětí upřesňujeme,“ píše se v policejním prohlášení. Kiper, který na telegramu zveřejnil snímky hořící budovy a zásahu záchranářů, původně hovořil o osmi zraněných.

„Nebyly to žádné vojenské cíle, byly to civilní budovy. Teď ještě není známo, jaký je rozsah škod nočního útoku, ale byla to opravdu jedna z nejčernějších nocí tady,“ zdůraznil zpravodaj Dorazín.

Následky putinova nočního náletu na Oděsu. Zveřejnila Oděsa info. pic.twitter.com/ubUA6xfpQt — Martin Dorazín (@mdorazin) November 15, 2024

Ruské síly v poslední době zesílily útoky na jižní Ukrajinu a poškodily také civilní lodě v přístavech v Oděské oblasti, píše agentura AFP. Kyjev zase zintenzivnil útoky na vojenské i energetické cíle v Rusku.

Ruské ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci na pátek sestřelila 51 ukrajinských dronů nad Krasnodarským krajem, Bělgorodskou oblastí, Azovským mořem a anektovaným Krymským poloostrovem.