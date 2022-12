Nenápadný knihomol, který musel překročit stín bývalé kancléřky. Olaf Scholz už rok vede Německo

Německo má už rok nového kancléře. Původně to vypadalo jen jako kosmetická změna, spojená s novými sliby. Kvůli válce na Ukrajině a hospodářské krizi se to ale rychle změnilo. Olaf Scholz se musel vymanit ze stínu své předchůdkyně Angely Merkelové – a tím napsal další z velkých příběhů tohoto roku. příběh roku 2022 Berlín 11:20 25. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý kancléř Olaf Scholz | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

„Zažíváme historický přelom. Svět už nebude takovým, jakým byl. V podstatě jde o otázku, jestli velmoc může porušit právo, jestli Putinovi umožníme otočit hodinovými ručičkami a vrátit se do éry velmocí 19. století, anebo jestli poskládáme sílu, kterou válečným štváčům jako Putinovi nastavíme limity,“ pronášel na půdě parlamentu německý kancléř.

Až do 24. února byl Olaf Scholz považovaný jen za „následníka Angely Merkelové“. Projev, se kterým po ruské invazi přišel do parlamentu, se ale už zapsal do německých dějin.

Podle šéfa Německé společnosti pro zahraniční politiku Guntrama Wolffa úplně převrátil vztah Berlína k obraně: „Myslím, že debata o zbrojení, pomoci Ukrajině a našemu vztahu k Bundeswehru se výrazně proměnila. Ještě před rokem by to podle mě bylo nemyslitelné. Třeba, že by lidé chtěli dávat peníze na armádu anebo vyvážet zbraně. V tomhle dokonce politici zaostávají za občany, kteří instinktivně chápou, že Ukrajině musíme pomáhat.“

Dodávky zbraní podporuje většina Němců, ale jen do určité míry. U těžkých zbraní jsou podle všech průzkumů rozdělení. Po ukončení pomoci zatím volá jen menšina, která ale pořádá o to hlasitější protesty.

„Respektuji jakýkoliv pacifismus. Respektuji každý názor. Ale občanovi Ukrajiny musí přijít cynické, když mu někdo řekne, že se musí proti Putinově agresi bránit beze zbraně. To je úplně mimo,“ volal jeden z demonstrantů.

Spolkový kabinet od začátku kritizují konzervativci, kteří až do loňska 16 let vládli. Některé výčitky nese Scholz těžce a zdůrazňuje, že na současné problémy zadělala nynější opozice.

CDU/CSU by chtěla navýšit pomoc Ukrajině a hlavně urychlit přestavbu energetiky. I tohle byl pro Scholze jeden z mála momentů, kdy výjimečně projevil emoce. „CDU/CSU je hnutí, které nese plnou odpovědnost za to, že se Německo odklání od uhelné a jaderné energie, ale vlastně nikdy nebylo schopné se do něčeho naopak pustit. Nedokázali jste spustit přechod k obnovitelným zdrojům. Sváděli jste bitvy dokonce i proti jednotlivým větrným elektrárnám. A tenhle boj škodí naší zemi dodnes. Vy jste to byli,“ řekl kancléř.

Neempatické výroky

Průzkumy oblíbenosti jsou v Německu už několik měsíců paradoxní. Lídři dvou nejsilnějších hnutí v nich neustále zaostávají. Scholzovi v tom nepomáhají ani výroky, které nevyzní zrovna empaticky.

„Nedávno za mnou někdo přišel a řekl mi: Pane kancléři, zrovna jsem si namísto elektrické trouby pořídil plynovou,“ vyprávěl Scholz, zatímco se smál. „V tu chvíli jsem nevěděl, jak smutně se mám zatvářit,“ dodal.

Olaf Scholz čelí na domácí scéně celé řadě problémů. Návrat jeho předchůdkyně si ale Němci víceméně nepřejí. Už jen kvůli tomu, jak Angela Merkelová hodnotí svou politiku vůči Rusku.

„Pokud diplomacie selže, tak to ještě neznamená, že byla špatná. Takže nevidím důvod, proč bych řekla, že to byla chyba. A proto se ani nebudu omlouvat,“ prohlašuje bývalá kancléřka.