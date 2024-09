Počet obětí kvůli tajfunu Yagi ve Vietnamu stoupl na 254. Dalších 82 lidí se pohřešuje, 800 je zraněných

Klesá také hladina rozvodněné Rudé řeky, která zaplavila části vietnamského hlavního města Hanoje. Mnoho čtvrtí ale zůstává pod vodou a v oblastech, které jsou dál na sever, si obyvatelé ještě podle odhadů odborníků počkají na úlevu několik dní.

Nejsilnější bouři, jaká letos Asii zasáhla, provázel vítr s poryvy větru až 150 kilometrů v hodině, sesuvy půdy a záplavy. Z Hanoje byly evakuovány tisíce lidí žijících poblíž Rudé řeky, jejíž hladina stoupla na dvacetileté maximum.

Většina obětí je z provincie Lao Cai, kde v úterý přívalová povodeň smetla celou vesnici Lang Nu. Osm vesničanů se zachránilo díky tomu, že v době povodní nebyli ve vesnici. Ale dalších 48 obyvatel Lang Nu už záchranáři našli mrtvých a 39 zůstává pohřešovaných. Silnice vedoucí do vesnice značně poškodila voda, a na místo tak není možné dostat těžkou techniku. Na místě pracuje zhruba 500 záchranářů se speciálně cvičenými psy.

V další severovietnamské provincii Cao Bang se do pátku povedlo najít 21 těl – čtyři dny poté, co sesuv půdy strhnul do rozvodněné řeky autobus, automobil a několik motocyklů. Deset lidí zůstává pohřešovaných.

Tajfun Yagi zasáhl i další asijské země od Filipín po Barmu, z níž bylo hlášeno nejméně 17 obětí povodní. V Thajsku si povodně nebo sesuvy půdy vyžádaly nejméně deset obětí.

Pohled z dronu ukazuje zaplavenou oblast po úderu tajfunu Yagi v Chiang Rai v severní provincii Thajska, 13. září 2024 | Foto: Anupong Intawong | Zdroj: Reuters