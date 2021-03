Těla jsme mohli vyzvednout až druhý den, odhaluje detaily záchranné operace důstojník aljašské policie

Při vážné nehodě vrtulníku nedaleko aljašského města Anchorage zemřel v sobotu večer miliardář Petr Kellner a další čtyři lidé. Důstojník aljašské policie Austin McDaniel pro server iROZHLAS.cz popsal, jak probíhala záchranná akce. „Pátrali jsme na základě dvou upozornění. O zpožděné helikoptéře a o zahlédnutých troskách v horách. Těla jsme tam museli nechat do nedělního rána,“ říká v rozhovoru. Exkluzivně Praha/Archegon 23:50 29. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie zříceného vrtulníku, ve kterém zahynul podnikatel Petr Kellner, trenér a instruktor snowboardingu Benjamin Larochaix, horský průvodce Gregory Harms, horský průvodce Sean McManamy a pilot vrtulníku Zachary Russell | Zdroj: Aljaska department of public safety

Co přesně se v sobotu u ledovce Knik stalo? Jak jste během zásahu postupovali?

Dne 27. března ve 22 hodin byli aljašští vojáci (Alaska State Troopers) upozorněni na zpoždění vrtulníku a obdrželi jsme zprávu, že vrtulník mohl havarovat někde v okolí ledovce Knik, který se nachází v údolí Matanuska-Susitna. Záchranný tým byl okamžitě vyslán na místo nehody. Našli jsme jednoho přeživšího a transportovali ho do místní nemocnice, aby mu byla poskytnuta zdravotní péče.

Tuto osobu tedy záchranáři transportovali, ostatní členové posádky vrtulníku – dalších pět osob – byli nalezeni na místě mrtví. Včera odpoledne (v neděli) aljašská národní garda a dobrovolníci z aljašského záchranářského týmu v koordinaci s vojáky prohledali místo nehody a našli pět mrtvých. Jeden z nich byl identifikován jako 52letý obyvatel Colorada Gregory Harms, dalším byl 56letý Čech Petr Kellner, 50letý Benjamin Larochaix, 38letý obyvatel Aljašky Sean McManamy a 53letý taktéž původem z Aljašky Zachary Russell, který byl pilotem vrtulníku.

Byl přeživším David Horváth?

My jsme neidentifikovali přeživšího, protože byl naživu, a podle zákona bychom museli mít jeho souhlas, abychom mohli zveřejnit jeho jméno. Běžný postup je ten, že jakmile bude schopen mluvit, někdo z vojáků se ho zeptá, co chce, abychom udělali. Nevím, jestli ho identifikoval někdo jiný, ale my to běžně neděláme. Děje se to pouze v případě lidí, které zatkneme, protože udělali nějaký zločin, nebo lidí, které nalezneme opuštěné a bez známek života, jak se tomu stalo v tomto případě u ostatních členů posádky.

Nyní se bude vyšetřovat, co se stalo s havarovaným vrtulníkem Airbus AS350B3. Na starosti to bude mít Národní rada pro bezpečnost dopravy Spojených států (NTSB), která vyšetřuje všechny letecké nehody. Ti budou vyšetřovat příčinu té nehody – jestli to nemohlo být způsobeno lidskou chybou, jestli počasí nemohlo nehodu způsobit, zkrátka co vedlo k tomu, že letadlo havarovalo.

O tři hodiny později policejní důstojník potvrdil serveru iROZHLAS.cz, že přeživším je český občan David Horváth. Nadále podle něj zůstává ve vážném, ale stabilizovaném stavu.

Skupina dobrovolných horských záchranářů, která se vydala na místo nehody poblíž ledovce Knik | Zdroj: Aljaska department of public safety

Čili v tuto chvíli přesně nevíte, co se s vrtulníkem stalo?

Nemám nyní žádné informace, co přesně způsobilo nehodu, toto vyšetřování náleží do kompetence Národní rady pro bezpečnost dopravy. Oni jsou zodpovědní za odhalení příčiny. Jejich práce nyní začne velmi detailním zkoumáním kroků, které vedly ke zřícení letadla. Všechny jejich poznatky budou nejprve shrnuty v předběžné a následně i v závěrečné tiskové zprávě, což ale bude trvat nějaký čas. Je pravděpodobné, že NTSB zodpoví základní otázky, ale podrobnosti budou poskytnuty až v tiskových zprávách. Nechtěl bych dělat žádné předčasné závěry, nyní můžu pouze odpovědět na běžné otázky, ale na závěrečný posudek si opravdu budeme muset počkat.

Víte, jaké bylo v době nehody počasí?

Nejsme si přesně jistí, v kolik hodin vrtulník havaroval, to ukážou až závěry vyšetřování. Nejprve jsme byli upozorněni, že jedna helikoptéra se zpozdila a nevrátila se na základnu, následně jsme obdrželi druhé hlášení od jiné helikoptéry. Její posádka viděla v horách trosky stroje. Náš tým se záchranným vrtulníkem poté odletěl na místo nehody. Jediné, co víme, je, že v sobotu ve 22 hodin v noci nám přišlo upozornění o nehodě. V tento moment nemůžeme říct, jaké bylo počasí, protože nevíme, v kolik hodin k havárii došlo.

Víme tedy, že k nehodě došlo v sobotu večer, proč záchranáři pracovali až v neděli ráno?

V sobotu ve 22 hodin byla naše agentura Alaska State Troopers upozorněna. Obrželi jsme zprávu, že je tu nějaká zpožděná helikoptéra. Náš koordinátor pro pátrání a záchranu se spojil s vojenskou operací Alasca Rescue Coordination Center. V sobotu večer vyslali záchranný tým. Ty vysíláme, aby rychle zachránily životy. Přijdou na místo a zjistí, jestli nehodu někdo přežil. Pokud ano, zajistí jim okamžitou pomoc.

Aljašský armádní vrtulník, který přistál poblíž nehody při záchraně | Zdroj: Aljaska department of public safety

A přesně to se stalo v sobotu večer. Byla už ale tma, takže jsme vyprostili pouze osobu, která nehodu přežila. V neděli ráno, kdy už bylo denní světlo, jsme dali dohromady skupinu dobrovolníků k záchraně (Alaska Rescue Group), všichni sedli do vrtulníku a letěli na místo nehody, kde vyprostili dalších pět lidí.

Víte, kdy přepraví těla do České republiky?

Vím, že v neděli byla těla předána našemu policejnímu lékaři, který možná provede pitvu. Následně budou předána nejbližšímu pozůstalému, který pomůže s převozem do Česka, nebo do místa, které zvolí. Mohu si znovu ověřit, zdali už byla těla vydána, ale myslím si, že spíš ne.