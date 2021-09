Polsko má kvůli těžbě v dole Turów platit penále půl milionu eur denně, rozhodl Soudní dvůr EU

Soudní dvůr Evropské unie v pondělí vyměřil Polsku pokutu ve výši půl milionu eur, tedy 12,7 milionu korun, denně za to, že nezastavilo těžbu v hnědouhelném dole Turów poblíž české hranice. Finanční sankci má Varšava platit do chvíle, než uposlechne jarního příkazu soudu a práce v dole ukončí. Nejvyšší orgán unijní justice to oznámil v tiskové zprávě.

