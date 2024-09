Povodně zmobilizovaly stovky obyvatel polské Nisy. V noci s hasiči a vojáky opravovali hráz

Stovky obyvatel polského města Nisa se v noci zapojily spolu s vojáky a hasiči do opravy a zpevnění poškozené protipovodňové hráze, jejíž zhroucení by vedlo k zaplavení centra města, uvedla polská média. Na jiném místě na jihu Polska, u obce Wawrzeńczyce asi 35 kilometrů jihozápadně od Vratislavi, se protrhla hráz na řece Strzegomka a přívaly vod strhly i místní most, uvedl list Gazeta Wyborcza na svém webu.

Varšava 6:59 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít