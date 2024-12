Příbuzní zmizelých Syřanů prohledávají Asadovy věznice. Násilím vtrhli i do márnice

Po více než deset let mizely bez vysvětlení desítky tisíc Syřanů. Byli sebráni z ulice, z tříd na univerzitách i z obchodů. Příbuzným nikdy nikdo neřekl, co se stalo – ale oni to věděli. Mnozí ze zmizelých byli uvrženi do rozsáhlé sítě věznic prezidenta Bašára Asada, kde byli mučeni a zabíjeni. Po svržení Asadova režimu rodiny pohřešovaných doufají, že se s nimi znovu setkají, píše The New York Times.

