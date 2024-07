Prostě ho střelil do hlavy, vzpomíná ukrajinský dobrovolník na to, jak spolubojovník zabil zajatce

Ukrajinské úřady často upozorňují na to, že Rusové se zajatými vojáky často jednají brutálně, nebo je dokonce zabíjí. Deník The New York Times (NYT) ale popsaly tři případy, kdy jednotka dobrovolníků bojujících za Ukrajinu zabila tři ruské vojáky, kteří byli zranění a prosili o pomoc. „Prostě ho střelil do hlavy,“ vzpomíná na jeden z případů voják, který je vynesl na světlo. Kyjev 12:00 7. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Voják na Ukrajině | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Po jedné ze srpnových bitev v roce 2023 na východě Ukrajiny zraněný a neozbrojený ruský voják hledal pomoc u svých věznitelů, jednotky The Chosen Company, mezinárodních dobrovolníků bojujících za Ukrajinu. Lámanou angličtinou a ruštinou prosil o lékařskou pomoc. Jeden z členů jednotky začal hledat obvazy.

V tu chvíli se ale připotácel jeho spolubojovník a střelil vězně do trupu. Ten se zhroutil, ale stále dýchal. Další voják vystřelil znovu, tentokrát naposledy. „Prostě ho střelil do hlavy,“ vzpomíná Caspar Grosse, německý zdravotník, který říká, že celý incident viděl.

The Chosen Company Vojenský útvar dobrovolníků bojujících na straně Ukrajiny. Spadá pod velení 59. samostatné ukrajinské motorizované pěší brigády. Technicky jí velí ukrajinští důstojníci, ale stejně jako ve většině zahraničních jednotek vykonávají převážně administrativní funkce.

Později pro The New York Times, popsal, že na to, co se stalo, upozornil svého velitele a s novináři mluvil po tom, co pokračovalo to, co považoval za neoprávněné zabíjení. Svědectví Grosseho je jediný dostupný důkaz o zabíjení v zákopech.

Grosse popsal i další dva případy, kdy došlo k zabití vzdávajících se ruských vojáků. Ty dokládá i poznámkami z té doby, videozáznamy a textovými zprávami, které si vyměnili členové jednotky a které prověřil deník The New York Times.

Zabíjení válečných zajatců je porušením Ženevských konvencí. Jakmile vojáci jasně projeví úmysl vzdát se, nelze na ně útočit a musí být bezpečně vzati do vazby. The New York Times napsaly, že žádný z incidentů dosud nebyl vyšetřován ukrajinskou armádu, pod kterou The Chosen Company spadá.

Mluvčí The Chosen Company všechna nařčení popírá a říká, že autor článku není nestranný a jeden z aktéru celého případu je jeho příbuzný. Slíbil také, že v pondělí (8. července, pozn. red.) zveřejní všechny neupravené záznamy, které skupinu očistí.

Velitel skupiny Ryan O’Leary popřel, že by členové jeho jednotky spáchali válečné zločiny, a řekl, že jeho muži zabili pouze zraněné ruské vojáky, kteří ještě mohli bojovat a tím pádem představovali hrozbu. O zastřelení vzdávajícího se vojáka v zákopu uvedl, že se nikdy nestalo a že na té misi nebyl.

Diův zásah

Ve všech třech popsaných incidentech figuruje voják s volacím znakem Zeus. Poprvé to měl být právě on, kdo zastřelil vzdávajícího se vojáka, podruhé měl hodit granát, který zabil jednoho ze dvou vzdávajících se vojáků a potřetí se měl vychloubat zabitím ruského vojáka. The New York Times ho oslovily s žádostí o komentář, ale neodpověděl.

Nejvíce zdokumentovaný případ je ten, kdy Zeus hodil granát do kráteru po tom, co byl zákop prohlášen za vyčištěný a jeden z ruských vojáků se vzdával.

Velitel O’Leary ukázal NYT dvě videa, která dokazují, že nešlo o neospravedlněné zabití. Záznamy, které podle něj nebyly sestříhány, byly pořízeny z dronu a helmy vojáka.

Z kamery na helmě je v dálce slyšet sporadická střelba z ručních zbraní, ale z kráterů nevychází žádná nepřátelská palba. Dva členové The Chosen Company, kteří jsou na videu vidět, byli poněkud odhalení a prohledávali oblast, což dokazuje, že nebyli pod palbou.

O’Leary, který byl poblíž v zákopu, ve videu volá na Dia a dalšího vojáka: „Tři Rusové vpředu." To potvrzuje i druhý záznam z dronu.

Jeden z těch tří byl mrtvý. Další dva leželi v nedalekém kráteru. Jeden, oblečený v olivově zbarveném bojovém oděvu, se zřejmě snažil upoutat pozornost vojáků.

Přikládal si ruce k ústům a zřejmě volal směrem k vojákům. Vystřelil ze zbraně přímo do vzduchu, pak ji odložil a s rukama nad hlavou se přiblížil k okraji kráteru, což je mezinárodně uznávané znamení kapitulace.

Ruský voják měl zvednuté ruce několik vteřin, když vedle něj dopadne granát, který ho zabil. Zeus, který granát hodil, neměl na těle kameru. Na záběrech z nedaleké kamery na helmě ruský voják není, což naznačuje, že ho Zeus nemusel vidět.

Později se ale Zeus přiznal, že vojáka viděl. „Myslím, že jsem zabil vojáka s granátem v ruce,“ uchechtává se na záznamu. Jenže na záběrech z dronu žádný granát vidět není.

Ukrajinská armáda zveřejnila dvousekundové video z celého zákroku. Je na něm vidět, že ruský voják žádnou zbraň nedrží. Moment, kdy zvedá ruce, je ale už vystřižen. NYT oslovila 56. brigádu, ale její mluvčí se odmítl o videu bavit.

Vychloubání se

O dva měsíce později bylo asi dvanáct členů The Chosen Company povoláno k Pervomajsku, aby zastavili postup ruských jednotek.

Po tom, co se z mise vrátili, začali ve skupinovém chatu probírat zabití ruských vězňů. I tentokrát měl střílet Zeus, zodpovědnost na sebe ale vzal voják s volacím znakem Andok, který ten den velel.

Vojáci v chatu probírali i to, jestli někdo ze zásahu pořídil video. Když se ujistili, že žádný záznam neexistuje, byli klidní. „Pokud někdo nebude bonzovat,“ poznamenal jeden z členů jednotky.

‚Donášení na bráchy‘

Za „bonzování“ považuje většina jednotky i to, že se informace o případech zabití ruských vojáků dostaly na veřejnost. Když The New York Times začaly zjišťovat další informace o všech incidentech, velitel jednotky O’Leary napsal, že zjistí, kdo informace vynesl. Jeden z vyvolených se v chatu skupiny ptal, proč někdo „donáší na bráchy“.

O’Leary napsal, že obvinění jsou neopodstatněná, a uvedl, že každému, kdo mluvil s novináři, hrozí za vyzrazení důvěrných informací roky vězení. „Koneckonců, jsme bratři,“ napsal.

Caspar Grosse, který případy vynesl na světlo, z jednotky už odešel. NYT řekl, že to bylo v dobrém, ale rozčarovaný. „Nemohli jste se spolehnout na člověka vedle vás,“ vzpomíná. Jiný bývalý člen ve videu na TikToku jednotku označil za „bandu kovbojů zblázněných do zabíjení“.