Vyhrát válku je jediná cesta, jak může Putin bezpečně opustit prezidentský úřad, míní politoložka

Prezidentské volby v Rusku jsou u konce a o vítězství Vladimira Putina nikdo nepochybuje. Podle vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Daniely Kolenovské můžeme od Putina v dalším období očekávat razantní kroky jako je zavedení sociálního ratingu po vzoru Číny. „Vidíme omezení komunikace a větší izolaci ve směru k západu a opozici,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Moskva 19:44 17. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Většina voličů odvolila hned v pátek tak, jak jim to doporučovali zaměstnavatelé,“ řekla Kolenovská (ilustrační foto) | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Objevily se už nějaké konkrétnější obrysy toho, že ve volbách v Rusku znovu zvítězí Vladimir Putin? Mám na mysli třeba exit polls z už uzavřených volebních místností.

Zatím se pozornost soustředí spíše na to, že se podařilo splnit dopředu známý cíl, a sice že volební účast bude vyšší než ta minulá, tedy přes 60 procent. Kolem 16. hodiny z centrální volební komise Ruska hlásili, že se podařilo tuto cifru překročit, že se dále zvyšuje, že dosáhla 70 procent a že přichází více lidí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Danielou Kolenovskou

O tom, že výsledek bude v prospěch Vladimira Putina, od samého začátku nikdo nepochybuje. Malý otazník je pouze nad tím, kolik hlasů centrální komise ve finále ohlásí jako hlasy odevzdané pro Vladislava Davankova, kterého část opozičních představitelů doporučovala jako jedinou možnou volbu, která není čistě pro válku s Ukrajinou.

Co vysoká volební účast podle vás vypovídá o náladě v ruské společnosti? Tedy pokud se potvrdí...

Vypovídá především o tom, že strategie protažení voleb až na tři dny namísto jednoho, což Rusko typicky provádělo v posledních letech, dovolila odvolit voličům ve státě, který se nachází v různých časových pásmech.

Také to pomohlo k tomu zvládnout volby v zahraničí i na okupovaných územích takovým způsobem, že se moskevská centrální volební komise může tvářit, že tam nějaké volby proběhly. Řekněme, že je to volební proces v uvozovkách.

Co se týče volebních čísel, centrální volební komise upozorňuje, že samozřejmě většina voličů odvolila hned v pátek tak, jak jim to doporučovali zaměstnavatelé, či nejpozději v sobotu ráno. To se zřejmě podařilo splnit, protože se lidé chtěli vyhnout nějakému konfliktu s tím, kdo je živí, jelikož až 40 procent lidí živí v Rusku stát. Takže tady se ta strategie vyplatila.

Poté už se procenta načítala pomaleji – v sobotu se zvedla o 22 procentních bodů. A poté je tam účast ve výši 14 procentních bodů o ty, kteří měli uposlechnout výzvu opozice, aby přišli v poledne.

‚Všechny neuvězníš ani nezabiješ.‘ Na Václavském náměstí protestovali Rusové proti Putinovi Číst článek

Opozice interpretuje navýšení účasti jako úspěch akce – že lidé vyslyšeli výzvu, aby přišli v poledne alespoň pohlédnout jeden druhému do očí a ujistit se o tom, že se pro Rusko snaží získat jinou volbu, než je Vladimir Putin.

Šéfka centrální volební komise Ella Pamfilovová ale zvýšení účasti naopak interpretuje jako rozčilení voličů nad tím, že v prvních dnech proběhly jakési incidenty, které narušovaly volební proces. Proto se následně ti správní uvažující Rusové rozhodli, že to tak nenechají, a přišli volit. Čili ona to vůbec nevykládá jako úspěch opoziční akce a přičítá to spíš úspěchu putinovského programu.

Útok na youtubery

Jak si zatím podle dostupných informací vedou konkurenti Vladimira Putina v prezidentské volbě?

Jediný, který měl podle odhadů před volbami trochu navrch, byl právě Vladislav Davankov, představitel parlamentní strany Noví lidé. A protože je zástupcem předsedy Státní dumy, je v podstatě člověk systému. Rozhodně to tedy není volba nebo kandidatura, která by nebyla předem dohodnutá s Kremlem.

Davankov je nicméně podstatně mladší než ostatní kandidáti a vyznačuje se smířlivostí a větší uvážlivostí.

Ve chvíli, kdy jsem viděla volební spot kandidáta (Leonida Sluckého), který nastoupil na místo Vladimira Žirinovského za krajně nacionalistickou Liberálně-demokratickou stranu Ruska, tak jeho hlas prostě zní jako hlas vojenského komanda. Jeho volební spot v podstatě vycházel z toho, že navazuje na Žirinovského.

Že by nicméně v debatách docházelo k rvačkám kandidátů, jak bylo typické pro kandidaturu Žirinovského, se neděje.

Putinovi protikandiáti jsou spíše hodnoceni jako lidé systému a především také jako lidé, řekněme, druhé třetí úrovně. Kritici to vykládají jako Putinovu ostudu, že se proti němu například za Komunistickou stranu nepostavil ani její šéf Gennadij Zjuganov, protože mu to za to nestálo.

Čili nelze mluvit o tom, že by byl nějaký seriózní kandidát, který by přinášel naprosto jiný program.

Soukup: Polední akce proti Putinovi byla úspěšná. V kontextu Ruska jsou ale protestující v menšině Číst článek

A pokud Vladimir Putin prezidentský post obhájí, lze odhadnout, co by mohlo být hlavním tématem jeho dalšího mandátu?

V předvolební době jsme viděli zvýšený a dramatický tlak na lidi a organizace, kteří jsou v Rusku už několik let stigmatizováni označením cizí agent.

V poslední době to byl útok na youtubery, kterým do jejich videí nyní nesmí být zadávána reklama, protože se to v té chvíli považuje za podporu cizích agentů. Potenciálně to může také vést k dalším odsouzením nebo finančním trestům, ale když neuposlechnete, tak i k trestům vězení.

Vidíme omezení komunikace ruského obyvatelstva se zahraničím a větší izolaci ve směru k západu a opozici, aby se ven nedostávaly informace. Je to jednoznačný pokus je zastavit.

Druhý pokus nás samozřejmě čeká v souvislosti se zavedením takzvaného. sociálního hodnocení neboli ratingu obyvatelstva. Už to bylo otestováno jednou ruskou univerzitou.

V podstatě existuje představa, že od roku 2025 by podobně jako v Číně Rusové získávali jakési body za to, jak se zasloužili o stát a jakou šanci mají se o stát sloužit, což by jim umožňovalo přístup k nějakým službám ze strany státu. V Číně se typicky uvádí například koupení lístku na vlak nebo posílání dětí do škol atd.

Tohle je nyní i před Ruskem. Slon v místnosti, o kterém jsem zatím ale nic neřekla, je samozřejmě řešení válečné situace a Putinova snaha válku vyhrát, protože to je v podstatě jediný způsob, jak může bezpečně opustit prezidentský úřad.