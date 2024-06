Ranvej letiště v Pchjongjangu je vyklizená, ukazují satelitní snímky. KLDR nejspíš očekává přílet Putina

Ruský prezident Vladimir Putin by mohl Severní Koreu navštívit už tento týden. Vyplývá to ze středeční zprávy NK News založené na satelitních snímcích, na nichž jsou veškerá letadla na letišti v hlavním městě Pchjongjangu odklizena z letištní plochy. Podle servisu NK News, který se specializuje na analýzu severokorejského režimu, je taková skutečnost neobvyklá a naznačuje návštěvu zahraničního politika. Informovala o tom agentura Kjódó. Pchjongjang 10:38 12. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Putin se chystá v brzké době navštívit Severní Koreu a Vietnam | Foto: Yuri Kochetkov | Zdroj: Reuters

Putin se podle informací ruských médií chystá v brzké době navštívit Severní Koreu a Vietnam, nicméně ani u jedné z návštěv zatím nebyly oficiálně potvrzeny termíny ruskými úřady. Vietnamští představitelé v Hanoji naznačili, že Putinova návštěva by měla proběhnout mezi 19. a 20. červnem. Do Hanoje by ruský lídr přicestoval pravděpodobně po návštěvě KLDR.

Servis NK News rovněž zmínil, že v Severní Koreji byly zaznamenány renovace a drobné opravy ruského válečného pomníku a okolí ministerstva obrany v Pchjongjangu. Putin by se tak s diktátorem KLDR Kim Čong-unem mohl setkat právě tam, uvádí NK News. Kromě oprav se objevila řada „velkých objektů“ na Kim Ir-senově náměstí.

Od začátku války na Ukrajině Moskva upevnila vazby se zeměmi znepřátelenými se Spojenými státy, mezi nimi se Severní Koreou nebo Íránem, píše Reuters. USA a Ukrajina v lednu Kreml obvinily, že na ukrajinské území útočí zbraněmi dodávanými KLDR, což je v rozporu se sankcemi OSN proti Severní Koreji, k nimž se Rusko dříve samo zavázalo. Moskva tuto informaci nekomentovala.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil Putina v Ruské federaci minulé září. Podíval se například na kosmodrom Vostočnyj na Dálném východě. Putin také Kimovi slíbil, že Moskva pomůže Pchjongjangu s vývojem satelitů. Putin Severní Koreu zatím navštívil pouze v roce 2000, když se poprvé ujal prezidentského úřadu.

K Putinově nadcházející návštěvě v Severní Koreji Kreml uvedl, že Rusko chce s KLDR posílit spolupráci „ve všech oblastech“.