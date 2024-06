Severní Korea disponuje arsenálem, který je schopen zasáhnout Spojené státy, varuje bezpečnostní analytik

Západní svět dlouhodobě usiluje o izolaci Ruska i KLDR od mezinárodního společenství. Obě země teď svou spolupráci formalizovaly dohodou o partnerství. „Na straně Spojených států jsou odborníci, kteří to považují za jeden z nejzásadnějších problémů současné doby a vidí zde obrovská rizika,“ říká pro Český rozhlas Plus bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michal Smetana. Praha 12:00 30. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Smetana | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Spolupráce mezi Ruskem a Severní Koreou se odehrává na diplomatické, ale především na vojenské úrovni, která nyní nabývá také jaderného rozměru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Osobnost Plus Barbory Tachecí. Hostem je bezpečnostní analytik Michal Smetana

„Severní Korea má už dlouhou dobu k dispozici dieselové ponorky, ze kterých může vypouštět balistické střely. Má však zájem tento program výrazně posunout a disponovat ponorkami na jaderný pohon,“ informuje Smetana a vysvětluje, že Severní Korea usiluje o zvýšení kvality svého strategického arsenálu.

„Mimo jiné se to týká i schopnosti používat rakety odpalované ze země, používat rakety krátkého i dlouhého doletu nebo výrazně posunout například kosmický program,“ dodává analytik.

Riziko pro Západ

Právě výrazné vylepšení severokorejského raketového programu představuje pro Západ hlavní nebezpečí. „Severní Korea aktuálně disponuje arsenálem, který je schopen zasáhnout Spojené státy,“ varuje Smetana.

Pakt Ruska s KLDR měl rozvířit mezinárodní vody. Vrátí nás to do dob studené války, říká koreanista Číst článek

Zároveň však připouští, že nemáme přesnou představu o životaschopnosti severokorejských raket, respektive jejich technické schopnosti podstoupit úspěšný let s jadernou hlavicí. Spolupráce se zkušenějším Ruskem právě v tomto ohledu představuje značné riziko.

Spojené státy mají v nastalé situaci jen omezené možnosti reakce. „Mohly udělat velmi mnoho především v 90. letech a na začátku let nultých,“ míní analytik. „Tehdy ještě existoval potenciál pro diplomacii, který by následující proces mohl jistým způsobem zastavit. V tomto ohledu jde o jedno z největších selhání americké diplomacie.“

Smetana současně připomíná, že Severní Korea roku 2003 odstoupila od Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a o tři roky později provedla svůj první úspěšný test jaderné bomby. Severokorejský program tedy nelze brát na lehkou váhu.

Povaha paktu mezi Ruskem a KLDR

„Bezpečnostní strategií Severní Koreje je primárně zachovat bezpečí režimu do budoucna,“ myslí si Michal Smetana.

Putin a podpora KLDR? Jazýčkem na vahách tady bude Čína, myslí si bývalý americký velvyslanec v Rusku Číst článek

V případě Pchjongjangu smlouva skutečně naplňuje onu proklamovanou funkci bezpečnostní pojistky, poznamenává analytik v souvislosti s obavami, že jde pouze o zástěrku budoucí agrese. Na ruské straně je však podle něj vůle k expanzi evidentní.

„Rusko využívá Severní Koreu jako partnera, který mu umožňuje provádět invazi na Ukrajinu. K útoku velmi efektivně využívá severokorejské zbraně,“ konstatuje Smetana.

Ruský prezident v červnu prohlásil, že zvažuje změny v jaderné doktríně. „Jedna z variant je, že se reviduje jazyk ruské jaderné doktríny, přičemž jedna z podmínek pro možné použití jaderných zbraní už by nespočívala v extrémním případě toho druhu, že by byla ohrožena celistvost Ruské federace,“ vysvětluje Smetana a dodává, že změny by mohly rozvolnit podmínky pro použití jaderných zbraní.

Jaké jsou možnosti americké spolupráce s Čínou? Je přítomnost vojenských základen USA v Jižní Koreji odstrašujícím prvkem? A jaká by mohla být role severokorejských vojáků v ruské agresi na Ukrajině? Poslechněte v audiozáznamu pořadu Osobnost Plus Barbory Tachecí.