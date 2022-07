Kuba na cestě k homosexuálnímu manželství. Nový zákon teď musí lidé schválit v referendu

Kubánský parlament v pátek schválil zákon, který má mimo jiné umožnit homosexuální sňatky na karibském ostrově včetně adopcí dětí těmito páry. Zákon o rodině obsahuje také návrh na rozšíření práv pro ženy nebo lepší ochranu dětí a seniorů. Kubánci budou o normě hlasovat 25. září v referendu, informovala agentura Reuters. Havana 22:49 22. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový zákon by legalizoval manželství a občanské svazky osob stejného pohlaví, umožnil by párům stejného pohlaví adoptovat děti (ilustrační foto) | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Zákon propaguje „lásku, péči, citlivost, respekt a harmonii pro naše rodiny,“ uvedl před hlasováním v parlamentu ministr spravedlnosti Oscar Manuel Silvera. Mezi oponenty změny jsou mnohé církve.

Nový zákon by legalizoval manželství a občanské svazky osob stejného pohlaví, umožnil by párům stejného pohlaví adoptovat děti a podpořil by rovné sdílení domácích povinností.

Umožnil by také předmanželské smlouvy a náhradní mateřství pro neplodné páry. Ty mohou náhradní matky využít pouze z okruhu rodiny či osob blízkých a nesmí za to ženě, která plod odnosí, zaplatit.

Kubánské úřady letos uspořádaly sérii veřejných setkání, na nichž měli lidé možnost diskutovat o obsahu zákona. Podle pořadatelů 62 procent účastníků zákonu vyjádřilo podporu.

Na kubánské poměry to je poměrně vlažný postoj, konstatuje Reuters. Nedávno schválená ústava získala v referendu podporu 86 procent lidí, některé vládní návrhy měly až 95 procent kladných ohlasů.