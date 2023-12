Na univerzitě v Las Vegas se střílelo, útočník je po smrti. Několik lidí bylo postřeleno

V areálu univerzity v Las Vegas se ve středu střílelo, policisté osobu podezřelou ze střelby dopadli a zneškodnili. Policie o tom informovala na internetu. Podle předběžných zpráv útočník postřelil několik lidí, policie neuvedla, zde někoho zabil. Několik lidí bylo převezeno do nemocnice. Motiv činu je zatím nejasný, uvedl lasvegaský šerif Kevin McMahill a slíbil zveřejnit údaje o počtu raněných či zabitých „velmi brzy“, uvedla stanice CNN. Las Vegas 22:33 6. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Univerzita zveřejnila online výstrahu, že se v areálu střílí a nejedná se o test (ilustrační foto) | Foto: Nicholas Pfosi | Zdroj: Reuters

„Podezřelý byl lokalizován a je po smrti,“ uvedla policie na síti X.

Univerzita zveřejnila v 11.54 místního času (20.54 SEČ) online výstrahu, že se v areálu střílí a že nejde o test; zároveň vyzvala k útěku nebo k vyhledání bezpečného úkrytu. Na zdejší univerzitě je zapsáno přes 30 000 studentů, uvedla agentura AP. UPDATE: The suspect has been located and is deceased. https://t.co/h56jaYcFwg pic.twitter.com/eeTzBIEg7O — LVMPD (@LVMPD) December 6, 2023

Profesor angličtiny na univerzitě Vincent Perez americkým médiím sdělil, že slyšel sedm nebo osm ran, které vycházely jedna za druhou a nesly se kampusem. Spolu se studenty se ukryl. „Došlo nám, že je to opravdová střelba a v kampusu je aktivní střelec, který chce někoho zabít“, citoval Pereze server NBC News.

Soustrast vyjadřují i místní politici. Republikánský guvernér Nevady Joe Lombardo požádal lidi na univerzitě, aby sledovali pokyny zasahujících složek. Starostka Las Vegas Carolyn Goodmanová napsala na síti X o „tragické a srdceryvné události“.

Las Vegas se 1. října 2017 stalo dějištěm nejkrvavější hromadné střelby v moderních dějinách Spojených států, když útočník v kasinu Mandalay Bay zabil 58 lidí a stovky dalších zranil.