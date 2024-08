Syřan podezřelý z útoku v Solingenu byl odmítnutý žadatel o azyl. Úřady ho měly vyhostit do Bulharska

Syřan, kterého německá policie zadržela kvůli podezření, že při útoku nožem v Solingenu v pátek zabil tři lidi a dalších osm zranil, je odmítnutý žadatel o azyl. S odkazem na úřady o tom v neděli informovala agentura DPA. Útočník se podle médií v sobotu pozdě večer sám vydal policii a k činu se přiznal. Spolková prokuratura ho vyšetřuje kvůli podezření z příslušnosti k teroristické organizaci Islámský stát. Berlín 16:39 25. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie eskortuje podezřelého z útoku ve městě Solingen | Foto: Heiko Becker | Zdroj: Reuters

Šestadvacetiletý Syřan v prosinci 2022 požádal v německém Bielefeldu o azyl. Jeho žádost ale byla zamítnuta a muž měl být v následujícím roce vyhoštěn do Bulharska. To bylo totiž první zemí EU, do které vkročil. Podle takzvané dublinské úmluvy je za azylové řízení odpovědná ta země EU, do které žadatel o azyl vstoupil jako první.

Spolková prokuratura muže vyšetřuje kvůli podezření z trojnásobné vraždy, několikanásobného pokusu o vraždu a z členství v Islámském státu, uvedla v neděli její mluvčí. Podle německých médií by měl být podezřelý v neděli převezen do Karlsruhe. Německé úřady muže jako islamistického extremistu zatím neevidovaly.

„Zatím se nám nepodařilo určit motiv, ale na základě celkových okolností předpokládáme, že nelze vyloučit prvotní podezření z teroristicky motivovaného činu,“ uvedl už v sobotu na tiskové konferenci vrchní státní zástupce Markus Caspers.

Oběťmi pátečního útoku jsou dva muži a jedna žena. Dalších šest lidí utrpělo vážná zranění, z nichž čtyři už jsou mimo ohrožení života, uvedla v neděli DPA. Místo činu v centru města bylo v neděli ráno stále uzavřené. Dopoledne se na smuteční mši za zemřelé sešly stovky lidí. K odpovědnosti za čin se v sobotu večer přihlásil Islámský stát, důkazy k tomu však neposkytl.

Útok se odehrál v pátek večer v západoněmeckém Solingenu, který má kolem 160 000 obyvatel a proslul výrobou nožů. Město právě slaví 650 let od svého založení. Další část akce nazvané Oslavy různorodosti, která byla plánovaná na tento víkend, úřady zrušily.