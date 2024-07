Tisíce Srbů demonstrovaly proti těžbě lithia, obávají se dopadů. Vláda už podepsala dohodu s EU

Tisíce obyvatel měst na západě Srbska v pondělí protestovaly proti plánované těžbě lithia v regionu. Srbská vláda nedávno podepsala s Evropskou unií memorandum o dodávkách strategického kovu, která má zajistit velkou část potřeb lithia pro evropský průmysl, obyvatelé dotčené oblasti se však obávají velkých ekologických dopadů, uvedla agentura AP. Bělehrad 6:21 30. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisíce Srbů demonstrovaly proti těžbě lithia dohodnuté | Foto: Zorana Jevtic | Zdroj: Reuters

Bělehrad před dvěma týdny obnovil licenci pro těžbu britsko-australské společnosti Rio Tinto poté, co ústavní soud zrušil dřívější rozhodnutí srbské vlády těžbu nepovolit. Vláda předloni zastavila původní projekt těžby kvůli obavám z dopadů na přírodu. Ekologové tvrdili, že těžba mimo jiné silně znečistí zdroje vody.

„Sebrali nám naše řeky, naše lesy. Dělají (vláda) jen to, co je v jejich zájmu, ne v zájmu lidí,“ řekl podle AP aktivista Nebojsa Kovandzić z města Kraljevo, které bylo jedním z dějišť protestů.

Podle odhadů společnosti Rio Tinto by důl mohl ročně produkovat 58 000 tun lithia, které se používá na výrobu baterií především do elektromobilů. To by pokrylo potřeby pro výrobu 1,1 milionu elektrických vozidel, což odpovídá přibližně 17 procentům jejich evropské produkce, napsala agentura DPA.

Aktivisté hrozí, že budou v protestech pokračovat a zablokují důležité silniční či železniční tahy. Prezident Aleksandar Vučić prohlásil, že těžba začne nejdříve v roce 2028 a že vláda bude od těžební společnosti požadovat záruky, které pomohou předejít ekologickým škodám.