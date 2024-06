Bitva o lithium: Spojené státy a Čína soupeří o argentinské ‚bílé zlato‘

Světová poptávka po lithiu roste, stejně jako objem investic v regionu, který má pod zemí velkou část světových zásob. Argentina je čtvrtým největším producentem lithia na světě, stala se tak místem strategického soupeření mezi Čínou a Spojenými státy, píše španělský El País. Svět ve 20 minutách Buenos Aires 18:43 30. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Těžba lithia v Argentině | Zdroj: Profimedia

Okraj argentinských And, v rozlehlé a drsné Puně, leží kdysi prosperující důlní města, celým regionem teď otřásá nová vlna důlní činnosti, ale tentokrát způsobená mohutnou poptávkou po lithiu, popisuje španělský El País.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií

Je totiž nezbytné pro výrobu baterií pro skladování energie a elektromobily, tedy technologie, které jsou základním kamenem pro rozvoj zelené ekonomiky.

Miliony let téměř nedotčené solné pláně nehostinné náhorní plošiny Puna se mění v dynamické centrum výroby lithia, což s sebou přináší jak ekonomické příležitosti, tak obavy z poškození životního prostředí.

Severně od trosek Mina La Casualidad projíždí horami několik těžkých nákladních aut směrem k dolu Mariana, velkému projektu na těžbu lithia ve výstavbě, který provozuje čínská společnost Ganfeng, jedna z největších producentů lithia na světě.

Čína vs. USA

Důl je jedním z pěti projektů, které lithiový gigant realizuje v Argentině, která se stala dějištěm strategického soupeření mezi Čínou a Spojenými státy. Obě velmoci usilují o zajištění potřebných zdrojů pro výrobu baterií.

Srbsko podle prezidenta může znovu povolit těžbu lithia. Původně projekt zamítlo z ekologických důvodů Číst článek

Argentina vlastní pětinu světových zásob lithia. Jedná se o druhé největší ložisko na planetě. Produkce v zemi prudce stoupá, a tak si Peking i Washington chtějí ukrojit svůj díl z argentinského „bílého zlata“.

Čína je lídrem ve výrobě lithiových baterií a zpracovává ho nejvíc na světě. Má jasnou výhodu, pokud jde o investice do vznikajícího argentinského průmyslu.

Spojené státy se snaží rozvíjet vlastní výrobní řetězce čistých technologií nepodléhající čínské kontrole, a tak čelí rostoucímu vlivu Pekingu, který v Jižní Americe masivně investuje.

Vítězí Čína?

Nedávná analýza celosvětového průmyslu zjistila, že 11 ze 42 projektů na těžbu lithia, které se mají rozjet do roku 2026, je v Argentině, což je více než v kterékoli jiné zemi. Z údajů argentinské vlády vyplývá, že v letech 2020 až 2023 čínské společnosti investovaly do těžebních projektů až 3,2 miliardy dolarů.

To je téměř dvakrát více než americké společnosti. V loňském roce směřovalo více než 40 procent argentinského vývozu lithia do Číny, do Spojených států pouze devět procent.

Zpracovatelský závod lithia z Cínovce by mohl vzniknout u elektrárny v Prunéřově Číst článek

Zvolení pravicového Javiera Mileie prezidentem ale přineslo změnu v argentinské zahraniční politice, která se odklonila od vztahů s Čínou – na rozdíl od preferencí předchozí levicové vlády. Milei naopak upřednostňuje užší vztahy se Spojenými státy.

Mileiovu pozornost navíc upoutal jeden významný americký investor, a to majitel společnosti Tesla Elon Musk, který se snaží zajistit dodávky lithia pro výrobu baterií do svých elektromobilů. Musk argentinského prezidenta od jeho zvolení veřejně podporuje.

I přes Mileiův odpor k čínské socialistické politice si ale vláda diplomatické vztahy s Pekingem zachovala. Odborníci se shodují, že Argentina si nemůže dovolit vazby zpřetrhat.

Washington otevřeně vyjádřil obavy z čínských investic do jihoamerického lithia. Americká armáda poukázala na riziko, které to představuje pro její vlastní výrobní řetězce čistých technologií, uzavírá španělský deník.

Víc si poslechněte v audiozáznamu pořadu Svět ve 20 minutách.