Trump najel na ruskou linku, Moskvu vyviňuje. Těžko si teď představit dobrý mír, míní Pondělíček

Přestřelka mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským naprosto nabourává důvěru v rozumný mír na Ukrajině. Myslí si to amerikanista a komentátor webu Forum 24 Jiří Pondělíček. „Donald Trump se chce soustředit na Čínu, Rusko nevnímá jako bezprostřední ohrožení USA a je mu vlastně jedno, jak to v Evropě dopadne," řekl Pondělíček pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 22:26 19. února 2025

Jak na vás působí přestřelka mezi prezidentem Zelenským a prezidentem Trumpem?

Naprosto to nabourává jakoukoliv důvěru v to, že na Ukrajině může být uzavřen rozumný mír. Byť šéf polské diplomacie Sikorski řekl, že byl seznámen s americkým plánem a vidí v něm naději, tak po těch posledních vyjádřeních nevím, jak si představit, že by k tomu mohlo dojít.

Donald Trump rétoricky přímo najel na ruskou linku, za válku viní Ukrajinu, tvrdí, že už to dávno mohlo být vyřešené a Rusko úplně vyviňuje. Těžko si představit, jak by po tomhle mohlo dojít k spravedlivému nebo dobrému míru.

Proč Trump nechává sílit kdysi největšího nepřítele USA? Proč by měl znovu chtít bipolární uspořádání světa, který si rozdělí USA, Rusko nebo Čína?

Protože Rusko nevnímá jako nepřítele, to z jeho vyjádření skutečně vyplívá. Ale byl bych tady opatrný - v prvním volebním období Donalda Trumpa jsme viděli, že ne vždy Trumpova vyjádření korespondovala se skutečnou politikou jeho administrativy.

Například v roce 2018 se sešel s Putinem a řekl, že mu věří, že Rusko se nesnažilo zasahovat do amerických voleb. Nedlouho potom Amerika zavedla sankce proti Rusku právě kvůli zasahování do amerických voleb. Nicméně mluví se o tom, že přenechal otěže lidem ze své administrativy a v druhém funkčním období to tak být nemusí.

Skutečně se zdá, že se Donald Trump chce soustředit na Čínu, Rusko nevnímá jako bezprostřední ohrožení USA a je mu vlastně jedno, jak to v Evropě dopadne.

Vy jste řekl, že Trump ve svých vyjádřeních přebírá ruský pohled. Začal to dělat teď, po rozhovorech Spojených států a Ruska v Rijádu, nebo už to tak bylo předtím?

Ne, to je bohužel dlouhodobá věc, byť alespoň před volbami ve Spojených státech se zdálo, že se podařilo některé hrany obrousit. Vyjádření na Zelenského adresu už předtím byla poměrně vyhraněná, například když ho označil za nejlepšího obchodníka v historii, že si vždy do Ameriky přijede pro desítky miliard dolarů.

Ta vyjádření byla podobná i v minulosti, i sdílel podobné memy a další věci. Úplné překvapení to není, ale hodně lidí čekalo, že výkon v prezidentské funkci bude jiný, než chování v kampani.

Zažili jsme v minulosti výbuchy Donalda Trumpa, jako byl třeba ten dnešní (středeční)? A jak to později jeho administrativa řeší?

Zažili, Donald Trump většinou když se s ním někdo neshodne a začne ho kritizovat, tak reaguje velice ostře. Tady je to myslím podpořeno dlouhodobou nechutí nebo nechci říct odporem, ale možná nesympatií vůči Zelenskému a vůči celému angažmá Spojených států v konfliktu a pomoci Ukrajině.

Jak to jeho administrativa bude urovnávat, teprve uvidíme. Hodně záleží na tom, do jaké míry nechá volnou ruku Marcu Rubiovi nebo Keithu Kelloggovi, kteří se vyjadřovali vůči Ukrajině daleko vstřícněji. Marco Rubio řekl, že žádný mír není představitelný bez toho, aby s ním Ukrajina souhlasila.

Ale Trumpovo poslední vyjádření skoro vypadá, že mu je úplně jedno, co na to řekne Zelensky a že ho hodlá k podpisu dotlačit. Když mu hrozí, že pokud rychle neustoupí, tak mu nezbyde žádná země, to se nedá chápat jinak, než jako výhrůžka.

Je pravděpodobné, že okolí Donalda Trumpa teď ví, co má vyjednávat a jak má mluvit? Vím, že v prvním funkčním období Donalda Trumpa bylo jeho okolí občas nešťastné, protože jeho názory se měnily strašně rychle.

To ano, ale jak už jsem říkal, ve spoustě případů byl velký rozdíl v tom, co Donald Trump říkal veřejně, a co se skutečně událo. Donald Trump byl konec konců první americký prezident, který Ukrajině dodal smrtící zbraně v podobě protitankových střel javelin, čímž se ostatně poté bránil, když mu bylo vyčítáno, že je příliš proruský.

Je velká otázka, jestli to bude v druhém funkčním období fungovat stejně. Donald Trump se obklopil daleko více lidmi, kteří jsou mu nakloněni. Řekl bych, že Marco Rubio je možná výjimka, otázka je, jak moc zůstane osamocen.

V historii jsme viděli, že je to nakonec na prezidentovi. Když si vezmeme výkon zahraniční politiky za Richarda Nixona, tak Nixon svého ministra zahraničí do velké míry vyšachoval a rozhodoval sám. Takže role lidí okolo Donalda Trumpa nakonec vůbec nemusí být důležitá.

Ruský prezident Vladimir Putin podle agentur naopak vysoce ocenil úterní rusko-americká jednání v Rijádu a ocenil, že za Ameriku jednali úplně jiní lidé. V kontextu toho, co Donald Trump pronáší o Zelenském, dá se ještě o Spojených státech mluvit jako o spojenci Ukrajiny?

Oddělil bych rétoriku, pořád to tak lze vnímat. Ale výhled do budoucnosti rozhodně není optimistický, protože Donald Trump vnáší nesmyslná čísla toho, co podle něj Ameriku stála podpora Ukrajiny – což není pravda, ta čísla jsou hrubě nadnesena – a dělá si potom nároky na kompenzace.

Nechová se jako spojenec, ale jako někdo, kdo na Ukrajinu sám vyvíjí nátlak, minimálně v ekonomické oblasti. Zatím změna není v substantivní politice, ale výhled do budoucnosti kvůli Trumpově rétorice není příliš dobrý.

Co mohou Spojené státy v tuhle chvíli získat podporou Ruska?

Ještě bych to neoznačil za podporu. Minimálně v rétorické rovině je Trump nakloněný Rusku včetně toho, že opakuje ruský požadavek na organizaci voleb a zpochybňuje legitimitu prezidenta Zelenského.

Je to zhruba stejné, jako kdyby v roce 1941 prezident Roosevelt řekl, že Churchill je diktátor, protože v Británii proběhly poslední volby v roce 1935, je to samozřejmě naprostý nesmysl.

Dnes jsme taky slyšeli, že válku začala Ukrajina.

Ano, to je další neuvěřitelně ostudný a ohavný výrok. Pokud by to skutečně přerostlo v substanci a změnu americké politiky, lze se jenom domnívat, co si od toho Donald Trump slibuje – jestli spojenectví proti Číně, nebo se spekulovalo o tom, že by se americké těžařské firmy mohly podílet na obnovení ropného průmyslu v Rusku poté, co by se opět zapojilo do mezinárodní ekonomiky.

Osobně si myslím, že Amerika jako taková z toho mnoho získat nemůže, Rusko není partner, který by měl Americe co nabídnout.

