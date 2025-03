Trump obdivuje Putina jako vůdce. Nelze se divit, že chce víc a víc moci, soudí amerikanistka Krásná

Americký prezident Donald Trump od začátku svého druhého mandátu usiluje o rychlý konec války na Ukrajině. Zatím se mu však podařilo dojednat jen omezené příměří, které navíc Kreml podmiňuje zrušením některých západních sankcí. „Z pohledu Trumpa je to určitě úspěch. Pořád se chlubí tím, že je ten, který by měl pomalu dostat Nobelovu cenu za mír,“ hodnotí v pořadu Osobnost Plus amerikanistka z Masarykovy univerzity v Brně Denisa Krásná.

Osobnost Plus Washington/Moskva 15:24 27. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít