Jako nafouklá ryba. Orbán využívá Patrioty pro Evropu jako dřív V4, říká maďarský investigativec

Kolem Maďarska je v EU znovu živo. V polovině jeho unijního předsednictví vyvolal premiér Viktor Orbán svými vystoupeními ve Štrasburku vzrušenou debatu v europarlamentu. Unijní politiky nenechává v klidu pokračující blokování pomoci Ukrajině či maďarské kontakty s Moskvou. „Cokoli Rusko chce, s tím on nemá problém," říká v Bruselských chlebíčcích přední maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi, který se zaměřuje právě na Orbánovu politiku. Bruselské chlebíčky Praha/Brusel 12:23 21. října 2024

Všechno, co Orbán dělá na evropské a mezinárodní úrovni, souvisí podle Szabolcse Panyiho se situací v Maďarsku a se snahami premiéra udržet si moc doma.

Součástí toho je i spojení krajně pravicových a nacionalistických stran v EU do nové frakce Patrioti pro Evropu. Jejími členy se po letošních eurovolbách vedle Orbánova Fideszu stalo české ANO Andreje Babiše, rakouští Svobodní, francouzské Národní sdružení Marine Le Penové nebo nizozemská Strana pro svobodu Geerta Wilderse.

„Orbán doufá, že pokud se krajní pravici podaří prorazit v Evropě, nebude Evropská unie tolik kritizovat Maďarsko za porušování vlády práva a nebude Maďarsku zadržovat kohezní fondy,“ říká.

Szabolcs Panyi | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Jeho dlouhodobý cíl je vytvořit v EU takové prostředí, kde na něj vnější síly nebudou vytvářet tlak, aby se vzdal svých autoritářských tendencí,“ popisuje Szabolcs Panyi motivy, které Orbána vedly ke spojení s Babišem, Le Penovou a spol., i když jeho původní plány byly jiné.

Nafouklá náhražka za V4

Patrioti pro Evropu v současnosti podle maďarského novináře slouží Orbánovi jako náhrada za Visegrádskou skupinu. Sdružení Česka, Polska, Slovenska a Maďarska totiž přestalo kvůli rozdílným postojům jeho členů k Ukrajině a Rusku na nejvyšší úrovni fungovat. Pro maďarského premiéra přitom byla V4 prostředkem, jak promlouvat do evropské politiky.

„Orbánovy ambice jsou mnohem větší, než jaké by měla mít malá země s ani ne deseti miliony obyvatel, hroutící se ekonomikou, která je geopoliticky nedůležitá. Potřebuje se proto nafouknout, jako to dělají některé ryby, když je vytáhnete z vody a ony se zvětší do podoby velké koule. To přesně Viktor Orbán dělá,“ připodobňuje Szabolcs Panyi obrazně Orbánovo chování na evropské scéně.

„Prezentuje se jako ten, kdo reprezentuje Patrioty pro Evropu, stejně jako vystupoval jako ten, kdo reprezentuje celý Visegrád, i když ve skutečnosti to tak nebylo,“ dodává.

Orbán si takto podle maďarského novináře v minulosti přivlastnil visegrádskou čtyřku a teď Patrioty pro Evropu, ačkoli v nich maďarský Fidesz není nejsilnější stranou. Orbán se přesto prezentuje jako hlavní ideolog a vůdce tohoto uskupení.

Oběti pro Kreml

Patrioti pro Evropu sdružují strany, které se buď otevřeně staví na podporu Ruska, nebo minimálně nejsou ochotné dostatečně podporovat Ukrajinu, která už skoro tři roky čelí ruské válečné agresi. Podle autora investigativních projektů Direkt36 a VSquare se Orbán řadí ke stoupencům Moskvy a mnohé tomu i obětoval.

Maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi s Filipem Neradem ve studiu po natáčení Bruselských chlebíčků | Foto: Filip Nerad | Zdroj: Český rozhlas

„Prakticky rozbil Visegrádskou skupinu jako soudržnou regionální politickou alianci tím, že šel proti polskému postoji. Proruskou rétorikou sebral Maďarsku vliv. Nic to nepřineslo nejen Maďarsku, ale ani jeho vlastní moci. Působí to, jako že je ochotný dokonce obětovat část svého vlivu, než aby šel proti Vladimiru Putinovi,“ zamýšlí se Szabolcs Panyi.

