Meteorolog Žák: Povodním se nevyhneme. Po deštích nás čeká babí léto

Česko zažívá mimořádně deštivý závěr týdne. Intenzita srážek bude o víkendu ještě vyšší. Meteorologové varují před větrem a povodněmi na velkém části území s extrémním stupněm nebezpečí. „Na řadě míst bude překročena 50letá voda. Někde situaci zhorší lokální bouřky," varuje meteorolog Michal Žák. Co současnou situaci způsobilo? Jak přesné jsou předpovědi počasí? A kdy by mohlo přestat pršet? Jak to vidí... Praha 15:02 13. září 2024

Úhrny vody budou nejvyšší na Jesenicku a v okolí. Velmi výrazný objem srážek spadne i v oblasti Českomoravské vrchoviny a na jihu a jihovýchodě Čech, zejména v oblasti Novohradských hor.

„Jaká na to bude hydrologická odezva na řekách, ale není v tuto chvíli jasné. Hydrologické předpovědi se v tuto chvíli ještě dopočítávají. Jisté je, že na řadě míst přesáhnou úhrny úroveň padesátileté vody,“ potvrzuje v pořadu Jak to vidí... meteorolog Michal Žák.

Vítr i lokální bouřky

Výstraha s extrémním stupněm nebezpečí varující před povodňovým ohrožením platí od pátečního odpoledne. Třetího povodňového stupně dosáhnou některé řeky už v pátek večer. Podle Žáka však na některých místech mohou situaci zkomplikovat lokální bouřky.

„Intenzita srážek tak může být lokálně ještě vyšší. Oproti 5 mm to může být třeba i 20 až 30 mm za hodinu. Pokud se zesílené srážky trefí do nějaké méně šikovné oblasti, odezva na tocích může být dramatická a může to připomínat přívalovou povodeň.“

Meteorologická příčina současné situace je obdobná jako v letech 1997 a 2002, kdy Česko zasáhly extrémní srážky a následně velké povodně.

„Jde o tlakovou níži, která se přesouvá z oblasti Jadranu k severovýchodu a současně se nad střední Evropou vlní frontální rozhraní. Tyto níže mají vždycky tendenci přinášet výrazné srážky. Příčinou je průnik studeného arktického vzduchu nad západní Středomoří. Teplý vzduch odtamtud, který je lehčí, je vytlačován vzhůru, ochlazuje se, vodní páry kondenzují, což pak vede k extrémním srážkám,“ vysvětluje meteorolog.

Situaci bude zhoršovat vítr, který bude hnát srážky na návětrnou stranu hor. Výstraha varující před silným větrem vstoupí v platnost v pátek večer. „I když bude foukat hodně, je výstraha s nízkým stupněm nebezpečí. Škody by tedy nemusely být tak dramatické. Problém je spíše podmáčený terén, který v kombinaci s větrem usnadní vývraty stromů.“

Pomalejší nástup povodňové vlny

V jistém ohledu může být pozitivem to, že má Česko za sebou období dlouhého sucha a výjimečných teplot. Díky tomu se podle meteorologa zvládne velký objem srážek do půdy vsáknout.

„Bohužel srážkových úhrnů očekáváme tolik, že se půda brzy nasytí i přesto, že byla velmi vyschlá. Další voda pak bude odtékat do vodních toků. Kromě pomalejšího nástupu povodňové vlny je pozitivem i to, že průtoky v řekách byly výrazně nižší, nicméně teď už jsou většinou nadprůměrné na tuto roční dobu a budou samozřejmě dál stoupat.“

Podle předpovědi by mělo přestat pršet v neděli. „V průběhu dne by měly od východu začít srážky postupně slábnout a ustávat. V pondělí ještě asi na většině území zaprší, srážkové úhrny by ale už měly být výrazně nižší. V dalších dnech by nás mělo provázet počasí slunečné, suché a mírně nadprůměrně teplé. Dalo by se říci, že začne babí léto...,“ dodává optimisticky Michal Žák.