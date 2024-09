Extrémní počasí může napáchat miliardové škody. Pojišťovny posilují výjezdové týmy

V pátek a o víkendu podle meteorologů většinu Česka zasáhnou extrémní deště a silný vítr, které mohou napáchat miliardové škody. Kvůli riziku velkých živelních pohrom povolaly pojišťovny krizové týmy a ujišťují, že budou připraveny nahlášené škodní události řešit urychleně, většinou v řádu dní. Pokud si lidé pojišťují majetek na poslední chvíli, je nutné stihnout smlouvu podepsat dřív, než ke škodě dojde, upozorňují zástupci pojišťoven. Praha 8:36 13. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protipovodňové pytle v Českém Krumlově (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sjednat pojištění proti živelným pohromám však může být na poslední chvíli obtížné, varuje Lenka Slabejová z České asociace pojišťoven. Ačkoliv prakticky všechny pojišťovny sepíší s klientem smlouvu během pár minut, a to jak na pobočce, tak ještě rychleji po internetu, mezi uzavřením smlouvy a platností může být v případě živelních pohrom prodleva.

Například pojišťovna UNIQA má u rizika velké vody čekací dobu deset dní. Stihnout uzavřít pojištění by zájemci mohli u pojišťovny Kooperativa.

„Samozřejmě pokud by si (klient) sjednával pojištění už ve chvíli, kdy se mu voda valí do domu, tak tam by mohla být výluka a pojišťovna už by nemusela poskytnout plnění,“ uvedl mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Po povodních v roce 1997 vznikly v Česku takzvané povodňové mapy, které se od té doby neustále upravují a doplňují. Rozlišují čtyři zóny podle stupně ohrožení povodněmi a záplavami. V té nejhorší, čtvrté povodňové zóně jsou nemovitosti podle Slabejové prakticky nepojistitelné. Ve druhé a třetí zóně může pojišťovna požadovat rizikovou přirážku.

Jak postupovat při škodě

Nejlepší je škodu nahlásit co nejdřív a pořídit fotodokumentaci, a to nejen samotného poškozeného objektu, ale i míst, kudy voda do domu nebo na pozemek pronikla, popsal Milan Káňa z Kooperativy. Mluvčí pojišťovny UNIQA Eva Svobodová připomíná, že likvidátor pojišťovny může poškozené věci chtít vidět. „Dovolí-li to technické podmínky, nic nevyhazujte,“ dodala.

Pojišťovny však také upozorňují, že je důležité myslet na vlastní zdraví a při zajišťování majetku zbytečně neriskovat.

„Po nahlášení může začít klient odstraňovat škodu, aby nedošlo k dalšímu navýšení, například když klientovi vítr poškodí střechu, může ji začít zakrývat, aby nedošlo k dalšímu zatékání,“ uvedl Káňa.

Jak dlouho trvá vyřízení

Škody pojišťovnám lze běžně hlásit telefonicky, rychlejší je však vyřízení online na jejich webových stránkách.

„U těch menších nebo normálních škod může přijít technik na prohlídku už druhý den po nahlášení, a jakmile klient dodá veškerou dokumentaci, tak ta škoda je do dne, maximálně dvou vyřízená,“ vysvětlil Káňa.