'Ani Putin vás neochrání.' Nové americké sankce cílí na ruské oligarchy

Zatímco dřívější americké sankce trestaly Rusko za počínání na Krymu a Ukrajině postihováním „velkých ryb“, tedy největších státních podniků, teď se jejich zaměření změní.

Nové postihy, které budou zveřejněny koncem ledna, budou mít širší záběr a soustředí se i na firmy, které obchodují s podniky, jež se už nacházejí na dřívějších seznamech.

Uzavírají tak prostor, který dosud umožňoval sankce obcházet, a zaměřují se na vnitřní kremelský okruh „malých ryb“.

A zdá se, že Moskvu to zneklidňuje, píše Rádio Svobodná Evropa. Jeden ruský představitel dokonce obvinil Spojené státy, že se snaží ovlivnit nadcházející ruské prezidentské volby. Jistý vlivný ruský deník napsal, že by sankce mohly postihnout až 300 lidí, kteří mají blízko k nejužšímu kruhu kolem Vladimira Putina.

Finanční instituce už teď podnikají kroky, které mají dopad očekávaných sankcí snížit na minimum. Ruský politolog Andrej Pjontkovskij, který žije ve Washingtonu, tvrdí, že nálada v Moskvě je pochmurná, protože tentokrát se sankce dotknou nejbližších Putinových přátel.

Putin vás neochrání

Nové sankce, které mají vstoupit v platnost 29. ledna, vycházejí ze zákona schváleného v létě Kongresem. Už v říjnu americké ministerstvo zahraničí upozornilo tři největší ruské vojenské podniky a zpravodajské složky, že sankcím mohou čelit i firmy, které s nimi rozsáhleji obchodují.

Teoreticky to znamená, že se na seznamu může ocitnout i banka, která poskytne úvěr podniku, jenž dodává zboží nějaké sankcionované státní firmě. Sankce se tak mohou týkat i státního vývozce zbraní Rosoboroneksport nebo známé zbrojovky Kalašnikov.

Kryptorubl? Rusko chce znít cool a rozvířit trošku vášně, říká expert Číst článek

Federální zákon také nařizuje americkému ministerstvu financí, aby členům Kongresu dodalo seznam prominentních Rusů a jejich rodinných příslušníků, jimž by mohlo omezení hrozit. Jedná se o konkrétní jména ruských oligarchů, kteří mají blízko k Putinovi.

Na seznamu sankcí by tak teoreticky mohla skončit i dcera nějakého vysoce postaveného ruského činitele, který má ve Spojených státech majetek, nebo ředitele velkého průmyslového podniku s kapitálem na Západě. Podle Rádia Svobodná Evropa mají sankce oligarchům ukázat, že ponesou následky za členství v prezidentově kruhu a že Putin je nedokáže ochránit.

Osobám, které se na novém seznamu ocitnou, nebudou hrozit finanční sankce nebo omezení cest do Spojených států okamžitě. Půjde však o signál toho, co je brzy čeká, a to bude mít psychologický účinek.

Zatím jsou nová jména přísně střeženým tajemstvím, ale odborníci na sankce, ruští opoziční aktivisté, západní právníci a obchodní skupiny se je snaží uhodnout. Někteří bohatí oligarchové už také začali lobbovat ve Washingtonu a snaží se přesvědčit Kongres, aby je na seznam nezařazoval.

Opozice sestavila vlastní seznam

Ruský deník Kommersant s odvoláním na své zdroje ve Washingtonu minulý týden napsal, že by na seznamu mohly skončit až tři stovky lidí. Vlastní listinu potenciálních obětí sankcí sestavila i skupina ruských opozičních představitelů, kterou podporuje šachový velmistr a kritik Kremlu Garri Kasparov.

Rozšíření amerických sankcí vůči Rusku nezmění zahraniční politiku Moskvy, prohlásil Lavrov Číst článek

Má 200 jmen, mezi něž patří například majitel ocelárny Severstal Alexej Mordašov nebo generální ředitel největší ruské státní banky Sberbank German Gref. Už dříve sankce postihly třeba bývalého ruského ministra obrany Sergeje Ivanova či ropného magnáta Gennadije Timčenka.

Podle ruského deníku Vědomosti se Rusové snaží nové sankce předběhnout. Premiér Dmitrij Medveděv podepsal zákon, který státním podnikům umožňuje tajit jména obchodních partnerů. Ruský politolog a dlouhodobý kritik Kremlu Pjontkovskij předpovídá, že nové americké sankce by mohly přispět k narušení široké podpory Putina.

Prezident podle něj ztratí pro elitu význam, když ji nedokáže ochránit a zajistit bezpečnost. Teď začne oligarchům dokonce škodit. Je však otázka, zda nová opatření dokáží ruskou politiku ovlivnit.

Konflikt na Ukrajině trvá už čtvrtý rok, zatěžuje ruské hospodářství a ztrácí mezi Rusy popularitu. Sankce by tak mohly Kremlu poskytnout příležitost ke stažení podpory proruských separatistů. Zároveň však mohou posílit dojem, že Washington chce pouze poškodit Rusko, jak soustavně tvrdí Kreml. Podle politologů je mnoho Rusů přesvědčeno, že „zlí Američané jdou Rusku po krku“, uzavírá Rádio Svobodná Evropa.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách.