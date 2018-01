Kryptorubl? Rusko chce znít cool a rozvířit trošku vášně, říká expert

O kryptoměny se už nezajímají jen investoři, ale i celé státy. O vlastní virtuální měně uvažují třeba Estonsko, Austrálie, Spojené království nebo krizí zasažená Venezuela. S podobným nápadem přišlo nyní i Rusko. Sergej Glazev, ekonomický poradce prezidenta Vladimira Putina, prohlásil, že by takzvaný kryprotrubl mohl zemi posloužit například k tomu, aby se vyhnula některým ekonomickým sankcím. Moskva 7:31 6. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský rubl | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Dominik Stroukal, ředitel Liberálního institutu podotýká, že státní kryptoměna je v podstatě protimluv. Pokud by totiž měla být nová ruská kryptoměna centralizována, půjde prakticky jen o nový rubl, jen digitální.

V případě, že by Rusové chtěli novou měnu decentralizovat, je pak podle Stroukala zbytečné ji vůbec vytvářet, protože decentralizované kryptoměny, například bitcoin, již fungují.

Ředitel Liberálního institutu připomíná, že případná dvojí měna by nebyla úplnou novinkou. „Jsou státy, které používají dvě měny. Například Kuba má svou oficiální měnu, a potom ještě měnu konvertibilní k dolaru,“ říká a podotýká, že Rusko by tedy mohlo postupovat tímto směrem.

Stroukal si ale myslí, že v případě Ruska jde spíš o politiku než kryptoměny a nové technologie. „Podle mě se snaží být trochu moderní. Znít cool a rozvířit trošku vášně.“

„Je možné, že v Rusku, které mění svůj názor na kryptoměny ze dne na den, by se mohly všechny ostatní kryptoměny zakázat a Rusko by propagovalo jen tu svou vlastní. Potom by možná lidé byli ochotní na takovou měnu přejít,“ popisuje možnou podobu zavádění měny Stroukal. V zemích Evropské unie si prý ale něco podobného nedovede představit.

„Rusko uvádí, že tu oficiální měnu by používali lidé tak, jak jsou zvyklí a u té druhé by byli schopni nějakým způsobem obcházet ty sankce. Pravděpodobně by to bylo tak, že by s ní vyřizovali věci v zahraničí,“ vysvětluje Dominik Stroukal. Předpokládá ale, že by z Evropské unie okamžitě odpověděla zahrnutím „kryptorublu“ do sankcí a rozehrála by se jen politická hra.