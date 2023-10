Pellegrini nechtěl ‚další vládní cirkus‘. I proto si vybral koalici se Smerem, a ne s Progresivním Slovenskem

Nabídka postu premiéra, ministra financí i ochota ke kompromisu v otázce ministerstva vnitra nestačila, aby se šéf Hlasu Peter Pellegrini rozhodl pro čtyřkoaliční vládu s Progresivním Slovenskem, KDH a SaS. Místo toho zvolil návrat do náruče svého bývalého stranického šéfa Roberta Fica. I díky tomu, že si mohl vybírat, nakonec Hlas dostane v nové vládě se Smerem a Slovenskou národní stranou (SNS) silné postavení. Bratislava 6:15 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico v popředí a Peter Pellegrini v pozadí | Zdroj: Profimedia

Pondělí 16. října. Do té doby dala prezidentka Zuzana Čaputová čas vítězi voleb Robertu Ficovi na sestavení vlády. Pokud už se nestane nic neočekávaného, povede předseda Smeru už svou čtvrtou vládu. Jeho koaličními partnery budou Hlas a radikální SNS.

Ve středu před obědem lídři všech tří stran podepsali memorandum o spolupráci. Dohodli se v něm na tom, že Smer obsadí křeslo premiéra a šest ministerstev, Hlas sedm ministerstev a SNS tři resorty.

Zleva Peter Pellegrini (Hlas), Robert Fico (Smer) a Andrej Danko (SNS) | Zdroj: Profimedia

Od začátku nepříliš pravděpodobný scénář čtyřkoaliční vlády Progresivního Slovenska, sociálnědemokratického Hlasu, křesťanskodemokratického KDH a liberálně pravicového SaS tak definitivně ztroskotal.

Bohatá nevěsta, kterou v povolebním vyjednávání byl Pellegriniho Hlas, si tak před touto programově i ideologicky divokou čtyřkoalicí vybrala pragmatické a již z minulosti prověřené spojenectví se Smerem a SNS. S touto variantou se ostatně jako s nejpravděpodobnějším scénářem počítalo už dlouho před volbami.

Podle politologa Radoslava Štefančíka se však nabízí otázka, proč vůbec Pellegrini před třemi lety odcházel ze Smeru a zakládal si Hlas. „Pellegrini se odčlenil od Smeru, protože chtěl nasměrovat nejen svou novou stranu, ale i zemi úplně jiným směrem. Hlas se definuje jako moderní sociálnědemokratická strana, ale spolupráce se Smerem ho vrací zpět před rok 2020,“ popsal pro Aktuality.sk.

V Hlasu navíc podle něj převládl krátkodobý až střednědobý pohled. „Hrají spíš na toto volební období. Ostatně politika je o moci, vlivu i o velkých penězích a co můžou dosáhnout v nadcházejících čtyřech letech, nemusí dosáhnout už nikdy poté,“ popsal politolog motivaci vedení Hlasu.

Pellegriniho důvody

Šéf Hlasu rozhodnutí své strany odůvodnil například už jen jednoduchým faktem, že vláda trojkoalice ne vždy praktičtější než čtyřkoalice. „Se Smerem máme společnou i sociálnědemokratickou orientaci. Bylo jasné, že potenciální spojenectví konzervativců a liberálů by bylo zdrojem možných konfliktů,“ doplnil i programové a ideologické důvody.

Představuje si, že bude nový kabinet akceschopný, stabilní a zodpovědný. „Řekli jsme, že Slovensko potřebuje vládu, která nebude řešit vlastní spory, ale od prvního dne bude pracovat pro lidi.“

Právě důraz na stabilitu po necelých čtyřech let vlád vedených hnutím OĽaNO Igora Matoviče bylo jedno z hlavních hesel Smeru i Hlasu.

Předvolební billboard Smeru | Zdroj: TASR / Profimedia

Pellegrini také naznačil, že od možné spolupráce se středopravicovými stranami jej mohly odradit mediální přestřelky, které už mezi nimi stihly proběhnout. „Přímý útok poslance SaS Alojze Hliny na předsedu KDH, mediální doporučení SaS, co nabízet a co už nenabízet, ale i měnící se postoje KDH,“ vyjmenoval Pellegrini důvody, proč se pro tuto sestavu v Hlase nerozhodli.

Naopak jednání se Smerem a SNS si pochvaloval jako „korektní, klidné a věcné“.

Hrozba ‚dalšího cirkusu‘

Za prvním zmíněným bodem se skrývá facebookový status bývalého šéfa KDH Alojze Hliny, který se letos do parlamentu vrátil ze 150. místa na kandidátce SaS, namířený na jeho nástupce ve funkci předsedy KDH Milana Majerského.

Hlina o něm napsal, že je ze strany Fica vydíratelný i kvůli nesrovnalostem ohledně koupě pozemku a následné stavbě „milionové haciendy“.

„Je mi dost proti srsti to psát, ale Majerský je vydíratelný lidmi, kterým záleží na tom, aby to dopadlo tak, jak to vypadá, že to dopadne,“ psal mimo jiné Hlina.

Majerský tato obvinění odmítl a uvedl, že stavba jeho rodinného domu byla financovaná z úspor, hypotéky a příjmů jeho jako prešovského župana a jeho manželky europoslankyně.

Další Pellegrinim zmiňované potíže, které vyhřezly z ještě teprve teoretické koalice PS, Hlas, KDH a SaS byly veřejná vyjádření představitelů SaS, kterými tlačili lídra Progresivního Slovenska Michala Šimečku k dalším a dalším ústupkům Hlasu.

Podle předsedy Richarda Sulíka měl dostat Pellegrini „nabídku, která se nedá odmítnout“.

Koalici v čele s Ficem nakonec ve velkém nahrála i protichůdná vyjádření z KDH. Předseda Majerský minulý čtvrtek po setkání s Ficem nejprve řekl, že KDH míří do opozice, jelikož si nedovede představit spolupráci se Smerem ani s Progresivním Slovenskem. O den poté ale KDH po jednání svého předsednictva vyjádření svého předsedy korigovalo vyhlášením, že podporuje pokračování možné vlády s progresivci, Hlasem a SaS.

„Takto neprofesionálně má vznikat vláda? Taková koalice by měla přímo ve svém vzniku zakódovanou politickou nestabilitu. Další vládní cirkus už si Slovensko skutečně nemůže dovolit,“ zdůraznil k tomuto výčtu Pellegrini.

Šimečkovi také vytkl, že si měl nejdříve vše vyřídit s KDH a SaS. „Totálně nepřipravené, předseda Progresivního Slovenska je v povolebním jednání nezkušený a podle toho to i dopadlo,“ zkritizoval jej.

Lídr progresivců ale všechna tato Pellegriniho zdůvodnění odmítl s tím, že jde jen o výmluvy. „Od začátku byl rozhodnutý, že půjde s Ficem. Ani s námi pořádně nejednal. Odmítl jednání, které ještě ani nezačalo,“ popsal Šimečka svou zkušenost.

Rodící koalici Smeru, Hlasu a SNS Šimečka vzkázal, že jí bude tvrdou opozicí. „Budeme vás kontrolovat, budeme vás napomínat. Budeme hlídat právní stát, demokratické principy, lidská práva a zahraničněpolitické ukotvení Slovenska,“ uvedl.

„Vaše pozice není tak silná, jak si myslíte, a rozhodně to s námi nebudete mít lehké,“ doplnil.

Složení kabinetu

A jak bude budoucí slovenská vláda vypadat? Fico by se měl po pěti letech vrátit jako premiér a jeho Smer obsadí šest ministerských postů. Podle předběžného seznamu, jak jej získal Denník N, by mělo jít o zahraničí, obranu, spravedlnost, finance, dopravu a zemědělství.

Hlas získá sedm ministerských postů a předsedu parlamentu, což je post, který se na Slovensku tradičně dává předsedovi menší koaliční strany. Z této logiky by tak měl připadnout Pellegrinimu, který tak dodrží svá předvolební slova, že by nedělalo dobrotu, kdyby ve vládě seděli dva bývalí premiéři.

Pro své stranické kolegy dokázal lídr Hlasu vyjednat ministerstvo vnitra, práce, školství, hospodářství, regionálního rozvoje, zdravotnictví a post vicepremiéra pro eurofondy a plán obnovy.

Nejmenší koaliční strana SNS získá tři vládní křesla, měla by mít nárok na kulturu, životní prostředí a nově vytvořené ministerstvo sportu a cestovního ruchu.