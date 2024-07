Von der Leyenová v europarlamentu prošla. Chystá investiční Evropskou komisi, nebo moloch?

Evropský parlament jasnou většinou schválil Ursulu von der Leyenovou předsedkyní Evropské komise na dalších pět let. Do funkce ji potvrdilo 401 europoslanců, tedy výrazně víc než v roce 2019. Bruselské chlebíčky sledovaly její volbu přímo ve Štrasburku a přinášejí postřehy ze zákulisí a komentáře europoslanců. Co a komu za své zvolení von der Leyenová slíbila a na co se zaměří její nová Komise? Bruselské chlebíčky Štrasburk 9:45 22. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bruselské chlebíčky 104 | Foto: Aleš Vavřík | Zdroj: Český rozhlas

„Bude to investiční Evropská komise, protože teď máme velkou spoustu investičních děr po celé Evropě. Musíme zaplatit Green Deal, veškerou transformaci a digitalizaci. Na to bude potřeba najít nové zdroje,“ hodnotí šéfredaktorka serveru Euractiv.cz Aneta Zachová, co bude hlavním úkolem druhé Komise von der Leyenové.

Ta ve svém projevu na plénu europarlamentu rovněž slíbila investice do obrany a bezpečnosti nebo na podporu ekonomického růstu a konkurenceschopnosti EU.

Ursula von der Leyenová se raduje poté co ji europoslanci znovu zvolili šéfkou Evropské komise | Foto: Johanna Geron | Zdroj: Reuters

Bude to moloch?

„Podle jejího projevu bych řekla, že to bude také Evropská komise v podobě takového molochu. Zaznělo tam třeba, že vznikne evropský komisař pro bydlení, a my víme, že bydlení není téma pro Evropskou komisi, která nemá pravomoci v oblasti sociální politiky,“ dodává Aneta Zachová, která spolu s autory podcastu sledovala schvalování von der Leyenové přímo ve Štrasburku.

Stejně tak se pozastavila i nad chystaným vytvořením eurokomisaře pro Středomoří nebo místopředsedy Komise pro snižování byrokracie.

Nově zvolení čeští europoslanci na půdě Evropského parlamentu | Foto: Filip Nerad | Zdroj: Český rozhlas

Skřípění zubů

Von der Leyenová získala hlasy především středo-levico-pravicové koalice frakcí evropských lidovců, socialistů a liberálů. Kvůli odporu některých jejich europoslanců ale potřebovala na svou stranu přetáhnout i zástupce z dalších frakcí. Zaměřila se především na Zelené, kterým slíbila nejen pokračování v Green Dealu, i když v pragmatičtější podobě, ale také zmíněného eurokomisaře pro bydlení.

Evropští poslanci hlasovali, teď je na řadě sčítání volebních lístků | Foto: Filip Nerad | Zdroj: Český rozhlas

Díky těmto slibům získala i hlas jediné české europoslankyně u Zelených, Markéty Gregorové z Pirátské strany. Se skřípením zubů ji podle svých slov podpořil také Ondřej Krutílek z ODS, který sedí ve frakci konzervativců a reformistů, kde von der Leyenová rovněž lovila hlasy a některé nakonec skutečně získala.

Šílený vánoční stromeček

Nepochodila naopak v nové národovecké skupině Patrioti pro Evropu. Vystoupení staronové šéfky Komise zklamalo například Ondřeje Knotka z hnutí ANO. „Ten projev mi připomínal takový vánoční stromeček, kdy zazněla různá slova, která slíbila, že řekne europoslancům ze skupin, které jí slíbily spolupráci. Ty sliby si ale často protiřečily a nejsem přesvědčen, že to je realizovatelné,“ domnívá se.

A nezařazená europoslankyně z koalice Stačilo! Kateřina Konečná plány von der Leyenové rezolutně odmítla jako šílené.

Co všechno německá politička ve druhém funkčním období chystá? Co provázelo její vystoupení v europarlamentu a který český europoslanec se hned na úvod zasedání překvapivě osvědčil? Poslechněte si speciální epizodu Bruselských chlebíčků ze Štrasburku.