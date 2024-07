Landovský: Generální tajemník NATO je hromosvod. Schopnost Rutteho jednat s Trumpem je výhodou

Generální tajemník Severoatlantické aliance musí umět čelit všem tlakům a rychle reagovat na nenadálé situace. Jensi Stoltenbergovi se to podle velvyslance Česka při NATO Jakuba Landovského dařilo. „Doufám, že Mark Rutte v tom bude minimálně stejně úspěšný jako Stoltenberg,“ říká Landovský v pořadu Bruselské chlebíčky před odletem na summit NATO, který začne ve středu ve Washingtonu. Bruselské chlebíčky Praha/Washington 8:24 8. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Summit NATO | Zdroj: Český rozhlas

O volbě Rutteho jako nového generálního tajemníka už členské státy rozhodly v červnu. Lídři 32 států aliance nyní ve Washingtonu rozhodnutí formálně potvrdí.

Nový šéf NATO musí podle Landovského umět vyjít s americkou administrativou, ať už se příštím prezidentem USA stane kdokoli. To, že Rutte v minulosti ukázal schopnost domluvit se i s Donaldem Trumpem, je podle velvyslance výhodou.

„Generální tajemník je často hromosvodem všech aliančních tlaků. A je dobré, když má v dobrém slova smyslu hroší kůži a dokáže v kritických momentech zachovat chladnou hlavu a jednat ve prospěch zájmů celé aliance, a ne třeba jen ve prospěch parciálních zájmů některých spojenců,“ vysvětluje Landovský.

Víc prostoru pro slabší hráče

Od nového šéfa NATO Landovský také očekává, že se zasadí o vyrovnanější zastoupení členských států na vysokých pozicích v alianci. „Česká republika a mnoho dalších spojenců zatím nedosáhla na rovné geografické zastoupení v rámci aliance. Doufáme, že se podaří zvýšit počet zemí, které mají podíl na těch nejvyšších aliančních funkcích,“ naznačuje Landovský.

Summit podle velvyslance přinese nové závazky v pomoci Ukrajině, zejména v oblasti protivzdušné obrany. Alianční lídři také schválí přesun organizace pomoci z USA do Evropy. To by podle Landovského mělo přinést předvídatelnější pomoc a zlepšit plánování.

Bude se Evropa moci na USA spolehnout i v případě, že prezidentské volby vyhraje Donald Trump? Nebude ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odjíždět z Washingtonu zklamaný? A může generální tajemník NATO jezdit do práce na kole? Poslechněte si nejnovější Bruselské chlebíčky.