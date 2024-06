Umění kompromisu. Nejvyšší unijní funkce jsou o osobnosti i stranickém tričku, říká top úředník pro EU

Summit Evropské unie se tento týden napodruhé pokusí najít shodu na obsazení křesel v čele vrcholných unijních institucí. První pokus na neformální večeři lídrů v Bruselu před týdnem ji nepřinesl, i když čtveřice kandidátů je jasná. Souhlasí s nimi i Česko, jak v Bruselských chlebíčcích říká nejvyšší český úředník přes EU Štěpán Černý. BRUSELSKÉ CHLEBÍČKY Brusel 7:02 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Top jobs v EU | Zdroj: Český rozhlas

Hlavní favoritkou na post předsedkyně Evropské komise je její dosavadní šéfka Ursula von der Leyenová. To samé platí také u křesla předsedkyně Evropského parlamentu, do něhož by měla znovu usednout Roberta Metsolaová.

V čele unijních summitů má jako nový předseda Evropské rady stanout portugalský expremiér António Costa a unijní diplomacii by měla řídit stávající estonská premiérka Kaja Kallasová.

„Mohu potvrdit, že to jsou jména, o kterých se diskutuje. V tuto chvíli nikdo jiný na ten pomyslný pultík nevyskočil,“ říká Štěpán Černý, který má vzhledem ke své funkci velmi blízko k vyjednávání o obsazení nejvyšších postů v EU.

Fiala je spekulace

Proti není ani Česko. „V tuhle chvíli nevidíme zásadní překážky nebo vady na kráse těchto kandidátů,“ potvrzuje náměstek pro řízení sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády, podle něhož je s nimi v kontaktu i premiér Petr Fiala (ODS). „V tuto chvíli jsou šance všech čtyř stále poměrně vysoké,“ dodává.

Štěpán Černý zároveň připouští, že se se spolupracovníky „v rámci interní kreativity“ zamýšleli i nad možností vyslat do souboje o budoucího šéfa Evropské rady nebo komise Čecha. V českých médiích se v souvislosti s tím objevilo, že by to mohl být právě předseda vlády Fiala.

„To byla jenom spekulace, která nebyla založená na žádné realitě. Rozhodně tady ta reálná ambice v tuto chvíli nikde nebyla,“ vyvrací Štěpán Černý.

Stranické dresy

Jedním z důvodů je i fakt, že premiérova ODS je v Evropské unii členem konzervativní skupiny ECR. O rozdělení nejvyšších postů v Unii teď vyjednávají zástupci evropských lidovců, socialistů a liberálů, jejichž frakce mají po eurovolbách v Evropském parlamentu většinu.

Na místo šéfa Komise mají nárok evropští lidovci jako vítězové evropských voleb, proto je hlavní favoritkou jejich lídryně von der Leyenová. Za evropské socialisty by vlivnou funkci mohl získat Costa a za liberály Kallasová. Spolu s Malťankou Metsolaovou toto rozdělení odráží také důležitou geografickou vyváženost v obsazování vrcholných míst v EU.

„Tohle je netypická situace v tom, že to vyjednávání o ‚top jobs‘ probíhá hlavně na bázi politické vyváženosti. Shodu musí najít všechny frakce,“ popisuje Černý význam stranické příslušnosti pro tento proces. Sama o sobě podle něj ale nestačí.

„Osobnost toho člověka, jak je respektován ostatními lídry, je v tuto chvíli možná ještě důležitější než stranické tričko,“ dodává. Daný uchazeč podle něj musí být schopný dosahovat kompromisů – stejně jako je umění kompromisu sestavování obsazení nejvyšších unijních funkcí.

Jen jedno jméno z Česka

Jakmile na něm bude shoda a europarlament schválí novou předsedkyni Komise, rozhoří se naplno boj o posty eurokomisařů, které do Bruselu nominují jednotlivé členské státy.

V Česku hnutí STAN vládě navrhlo europoslankyni Danuši Nerudovou a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. Své naděje nevzdávají ani Piráti, kteří stále hovoří o kandidatuře svého neúspěšného eurovolebního lídra Marcela Kolaji.

Černý ale zpochybňuje, že by vláda mohla do Komise navrhnout dva uchazeče, jako to minule žádala Ursula von der Leyenová a jak svůj návrh podávají i Starostové. „Z hlediska našich procedur a z hlediska evropského práva se hovoří o tom, že každý stát nominuje jednu osobu,“ zdůrazňuje.

„Je možné, že po nás Ursula bude chtít dvě jména komisařů. Na to nemá smluvní právo, ale může to zkusit. My na základě našeho právního řádu musíme usnesením vlády nominovat jednoho člověka,“ doplňuje nejvyšší český úředník přes unijní záležitosti.

