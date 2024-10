X se s Muskem proměnil v dezinformační žumpu. Komentář Jourové je adekvátní, tvrdí expert

Americký miliardář Elon Musk na své sociální síti X zkritizoval místopředsedkyni Evropské komise Věru Jourovou poté, co Komise oznámila, že bude Muska pokutovat za šíření nezákonného obsahu a dezinformací. Napsal o ní, že je „ztělesněním byrokratického zla“. „Sám Musk je proslulý tím, že velmi rád šíří na všechny strany dezinformace,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál odborník na sociální sítě a šéfredaktor serveru 365tipů.cz Daniel Dočekal. Rozhovor Praha 21:13 18. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mnoho ze zásahů, nejen vůči Elonu Muskovi, které Evropská unie dělá, je potřebné kvůli ochraně soukromí uživatelů, říká odborník (archivní foto) | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Je střet zajímavý, pozoruhodný, překvapující? Proč je podle vás Musk ve svém vyjádření tak osobní?

On je většinou osobní, ale v tomhle případě to má asi dvě základní roviny. Jednak to, že ho Evropská unie upozornila, že šest procent může být nejen z příjmů X, tedy bývalého Twitteru, ale z příjmů veškerých jeho společností, což je poměrně ohrožující.

Poslechněte si rozhovor s odborníkem na sociální sítě Danielem Dočekalem

A také, o něco dříve předtím, Evropská unie oznámila, že nebude X dávat do stejné kategorie vlivných sociálních sítí, digitálních platforem, kterých se týká velká regulace, jako je Facebook nebo Instagram a ostatní.

Myslím si, že zrovna to druhé muselo Elona Muska ranit, protože je proslulý svou ješitností a povýšeneckým přístupem prakticky ke všemu okolo něj.

Připomeňme, že Musk reagoval mimo jiné na výrok, v němž Věra Jourová tvrdila, že sociální síť X je od doby, kdy ji Musk vlastní, centrem šíření antisemitismu a podnikatele nazvala propagátorem zla. Není taková formulace od eurokomisařky trochu příliš? Může Jourová svůj komentář doložit?

Já si myslím, že tento komentář je zcela adekvátní, odpovídající realitě. Ostatně já jsem ho na sociální síti Věry Jourové viděl, a dokonce jsem ho sdílel na své sociální sítě, kompletně všechny, a pokud vím, tak jsem pod něj napsal, že pod tohle se podepíšu a že je to stoprocentně pravdivé.

Protože Twitter se později s přejmenováním na X a s příchodem Elona Muska proměnil v dezinformační žumpu.

Sám Elon Musk je proslulý tím, že velmi rád šíří na všechny strany dezinformace, neověřuje si, co šíří a je strašně rychlý v tom, co nějakým způsobem podpoří nebo přesdílí. Což by on, jako poměrně vlivná a zásadní osoba, neměl dělat a jeden by očekával, že bude trošku rozvážnější, možná i vzhledem k věku a všem dalším věcem.

Věra Jourová is the epitome of banal, bureaucratic evil — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2024

Takže si myslím, že Věra Jourová zcela oprávněně napsala, co napsala, a že to je velmi snadno doložitelné. Ostatně my, uživatelé této sítě, kteří jsme na ní ještě zůstali, to vidíme dnes a denně.

Elon Musk má vůči Evropské komisi více výhrad a když pomineme jeho osobně laděnou invektivu vůči Věře Jourové, nejsou některé jeho výhrady vůči Evropské komisi opodstatněné?

Těžko říct, protože on třeba prohlásil, že Evropská unie si na pokutách, které vybírá od různých společností, bylo to tak formulováno, staví vlastní byznys.

Ona je to asi dlouhodobě, dá se říct, taková hra, že Evropská unie vybere od někoho pokuty, které by mohly být daleko vyšší – některé z nich jsou poměrně vysoké, ale většinou by mohly být daleko vyšší – nějakou dobu subjekt buďto seká dobrotu, anebo se tím uspokojí vzájemná nevraživost nebo neplnění.

Dá se to brát i jako taková moderní forma odpustků. Řekněme, „vy děláte něco špatně, tak nám tady něco zaplaťte a ještě chvilku vás necháme být, pak možná budete zase dělat něco špatně a zase nám něco zaplatíte“.

Ale já si každopádně myslím, že množství ze zásahů, nejenom vůči Elonu Muskovi a jeho aktivitám, které Evropská unie dělá, je velmi potřebné, protože řada z nich se opravdu týká ochrany soukromí uživatelů, a to je v současné době jedna z nejohroženějších věcí na internetu.

S příchodem umělých inteligencí, které se učí z každého našeho příspěvku, fotografie, textu, videa, je to dnes ještě důležitější.

Tam je mimochodem velmi pravděpodobné, že Elon Musk opět narazí na Evropskou unii, protože v nejčerstvějších podmínkách užití natvrdo uvedl, že všechno, co je na Twitteru, může být použito pro učení umělé inteligence.