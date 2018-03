berlínská zeď

12. 12. 2014 |Pavel Polák, Veronika Sedláčková, kov |Zprávy ze světa

Německým slovem roku 2014 je výraz Lichtgrenze neboli světelná hranice. Slovo označuje působivou instalaci, která vyrostla v centru německé metropole u příležitosti oslav 25 let od pádu Berlínské zdi. Slovo roku, které by mělo odrážet to podstatné z politického, hospodářského či společenského života v zemi, vybírá už skoro čtyřicet let Společnost pro německý jazyk.