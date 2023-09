‚Přestěhovali se jinam, zmizeli.‘ Ochránci jsou nešťastní z elektrokol, ruší zvířata a poškozují přírodu

Stále více elektrokol na horách dělá vrásky ochranářům přírody v Beskydech. Třeba v loňském roce se jich v Česku prodalo 130 000, skoro třetina ze všech prodaných kol. Lidé se na elektrokolech často dostanou i do míst, kam dříve dojeli jen nejzdatnější cyklisté. V horách přestává být klid a to má vliv i na zvířata. Ostrava 11:08 5. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Elektrokola jsou těžší a tudíž i více způsobují erozi chodníků,“ říká předseda Klubu českých turistů (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Martin Stiller provozuje chatu Klubu českých turistů na Prašivé. Jako vášnivý cyklista projel na kole skoro celý svět. A že elektrokol přibývá, je podle něj vidět skoro v celé Evropě. Jejich hlavní výhodu vidí v tom, že pomohla dostat se do přírody lidem se zdravotními problémy.

V Beskydech natáčel reportér František Kuča

„Měli jsme kamaráda, který ze zdravotních důvodů už na kole nemohl jezdit. Když se objevila elektrokola, koupil si hned jedno z prvních a další rok mi hlásil, že ujel pět tisíc kilometrů. Takže člověka to dostalo zpátky do pohybu, zpátky do přírody a do života,“ říká Stiller.

Rozmach elektrokol má ale i svá negativa. Kvůli obecnému nárůstu turistiky po období covidu i většímu množství cyklistů je podle Jiřího Lehkého ze správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy v horách méně klidu.

„Myslivci nás upozorňují třeba na to, že se jeleni v období říje z některých partií hor, kde vždy byli, přestěhovali někam jinam. Třeba u jeřábka máme podezření, že právě dlouhodobá rozptýlená nebo celoplošná návštěvnost mohla mít vliv na to, že jeřábek z některých partií zmizel. Jako příklad bych uvedl radhošťský hřeben, kde návštěvnost byla vždycky veliká a jeřábci tam donedávna byli běžně. A v posledních třech nebo čtyřech letech jako by zmizeli,“ popisuje Lehký.

Občasné střety pěších turistů s cyklisty řeší Klub českých turistů. Jak říká předseda klubu Jiří Homolka, elektrokola narušují povrch stezek. „Elektrokola jsou těžší, a tudíž i více způsobují erozi chodníků pro pěší. Často jsou bohužel i velmi exponované kvůli tomu, že jsme malá a poměrně hustě obydlená republika,“ říká Homolka.

Dodává, že na hraničním hřebeni se Slovenskem chce slovenský cykloklub vyznačit cyklostezku. S tím Klub českých turistů zásadně nesouhlasí. Rozhodnou prý plánovaná jednání v příštích týdnech.