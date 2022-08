Často ošetřujeme cyklisty bez přileb, říká záchranář. Beskydská horská služba otevřela novou služebnu

V areálu Kohútka v Beskydech letos slouží horská služba i v létě. Na cestách je víc cyklistů a to znamená i víc úrazů. Horští záchranáři museli do teď vyjíždět až z Pusteven a to bylo mnohdy do jižní části Beskyd daleko. Horskou službu navštívila i reportérka Radiožurnálu při svém putování po Stezce Českem.

Stezka Českem Kohútka (Beskydy) 14:47 13. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít