Déšť i vítr má podle meteoroložky Hujslové slábnout. ‚Neznamená to ale, že nebude pršet vůbec,‘ říká

Tisíce lidí už museli kvůli rozbouřené vodě opustit své domovy, naposledy oznámily evakuaci Krnov a Opava. Situace v podhůří Jeseníků aktuálně odpovídá katastrofálním povodním z roku 1997 a má se ještě zhoršit. Současný stav podrobněji popsala Radiožurnálu meteoroložka Jana Hujslová. Rozhovor Praha 8:36 15. září 2024

Asi nejhorší situace co se týká rozvodněných řek je teď na úplném východě Česka, stále tam navíc prší. Kolik srážek už tam spadlo?

Pokud se podíváme jen na dnešní noc, tak ta byla nejdeštivější právě v těch nejzasaženějších oblastech, tedy v Jeseníkách, ale také v Beskydech. Tam jen od půlnoci napršelo 70 až 100 milimetrů srážek.

Pokud se podíváme na období zhruba 24 hodin, od včerejšího do dnešního rána, tak přes 200 milimetrů napršelo jak v Jeseníkách, tak v Beskydech, konkrétně třeba Ramzová naměřila 244 milimetrů. Kolem 240 milimetrů naměřilo také Červenohorské sedlo nebo Lysá hora, Jeseník zase 230 milimetrů, takže obrovské množství za jeden den.

Celkem od středečního večera napršelo na návětří Jeseníků už téměř 450 milimetrů, na hřebenech Krkonoš kolem 400 milimetrů, to je také velmi zasažená oblast s velkými úhrny, v Beskydech téměř 300 milimetrů. Úhrny přes 250 milimetrů jsme zaznamenali i v Novohradských a Jizerských horách, a také na Ostravsku.

Dosáhnou tam hladiny až stoleté vody?

To je otázka spíše na hydrology, ale je to pravděpodobné. Na mnoha místech v Moravskoslezském kraji i na severu Olomouckého kraje je mnoho profilů s padesátiletými vodami, ale přibývá profilů, kde jsou tyto limity překračovány, už třeba i v Moravskoslezském kraji.

Na východě by přes den mělo srážek ubývat. Mohou to tamní obyvatelé brát jako pozitivní zprávu? Uklidní to situaci?

Rozhodně to je pozitivní zpráva. Ta intenzita deště, která byla během včerejška a hlavně v Beskydech během noci na dnešek, se už nevrátí. Takhle intenzivně už pršet nebude, ale neznamená to, že nebude pršet vůbec. Dnes čekáme, že by ještě mohlo napršet kolem 40 milimetrů v Jeseníkách, v Krkonoších a nejvíce v Jizerských horách, tam kolem 50 milimetrů.

Ale co se týká Beskyd a Moravskoslezského kraje, tak tam pozvolna od východu srážek už ubývá, třeba na Jablunkovsku už pršet přestalo a to pásmo deště se bude přesouvat zpět do Čech, třeba v západní polovině Čech teď vůbec neprší. Srážky se tedy posunou směrem do Čech a úhrny už rozhodně nebudou tak velké.

Zítra ještě bude pršet na většině území, ale zase s mnohem menší intenzitou. Nejvíce bude pršet v Jeseníkách a Novohradských horách, tam kolem 40 milimetrů, na Šumavě to může za zítřek být ještě kolem 50 milimetrů. Ale to budou ta nejvyšší čísla a na většině území budou ty úhrny výrazně nižší.

Situaci komplikuje i silný vítr, bude slábnout?

Měl by rozhodně slábnout. Nejsilnější foukal během noci a dnes dopoledne. Ten vítr bude slábnout, ale zaznamenali jsme nárazy i v nižších polohách v oblasti Jihomoravského kraje kolem 90 kilometrů za hodinu. V exponovaných polohách na horách hlavně na severu mohou nárazy být ještě vyšší, ale vítr během dopoledne už bude slábnout.