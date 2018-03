2. 6. 2014 |Simona Bartošová, Lucie Valášková |Regiony

Hradec Králové nedávno dokončil rozsáhlou opravu náměstí 28. října a přilehlých ulic Dukelská a S. K. Neumanna. Trvala přes rok a půl. Radnice teď plánuje, že by s opravami pokračovala i dál směrem do centra města - na třídě Karla IV. Už má studii, která naznačuje, jak by se mohla ulice proměnit. Práce by to byly opět dlouhodobé. Tamní podnikatelé se proto bojí, že přijdou o své zákazníky, a to nejen v době oprav.