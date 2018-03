29. 8. 2013 |Martin Hromádka, Pavlína Nečásková, Tea Parkanová |Zprávy ze světa

Velká Británie by neprosazovala vojenský zásah proti Sýrii, pokud by proti němu v Radě bezpečnosti OSN vznikla širší opozice. Na půdě britského parlamentu to prohlásil premiér David Cameron. Britské zpravodajské služby věří, že za údajný chemický útok v Damašku z minulého týdne je zodpovědná syrská vláda.