12. 12. 2013 |Jan Kaliba, Štěpán Pokorný |Zimní sporty

Čeští reprezentanti v curlingu mají šanci poprvé v historii postoupit na olympijské hry. Do Soči se podívají, pokud zvládnou dodatečnou kvalifikaci v německém Füssenu. Ženy i muži potřebují skončit do druhého místa, základem je postoupit do víkendových vyřazovacích bojů. To se ve vyrovnaném turnaji stále může podařit. Třeba i díky karetní partičce v rámci rozcvičky nebo zásluhou kvalitní regenerace mezi dvěma zápasy během jediného dne.