demokracie

29. 9. 2015 |Štěpán Macháček, Simona Bartošová |Zprávy ze světa

Írán hodlá pomáhat s demokratizací Sýrie a Jemenu. Na Valném shromáždění OSN v New Yorku to řekl íránský prezident Hasan Rúhání. Teherán je podle Rúháního také připravený zapojit se do boje proti džihádistům.