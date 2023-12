‚Už se těším na reakce.‘ Tchaj-wan ocenil Fischera za ‚neochvějnou oddanost‘ svobodě a demokracii

Předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (nez.) v úterý v Tchaj-peji převzal z rukou šéfa tchajwanské diplomacie Josepha Wu Medaili přátelství. Ministr Wu ocenil Fischerovu dlouhodobou snahu o posilování česko-tchajwanských vztahů, stejně jako jeho neochvějnou obranu svobody a demokracie. „Tchaj-wan mu vděčí za mnohé. Řekli jsme si, že bychom to měli vyjádřit také nějakým gestem,“ popsal Wu pro iROZHLAS.cz. Tchaj-pej 14:51 5. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor Pavel Fischer (nez.) obdržel od šéfa tchajwanské diplomacie Josepha Wu Medaili přátelství. Na ceremoniálu nechyběla ani Fischerova manželka Klára | Foto: Nela Vejvodová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Neochvějnost. Slovo, které v souvislosti s Pavlem Fischerem zaznělo u řečnického pultíku v salonku budovy tchajwanského ministerstva zahraničí hned několikrát.

Šéf tchajwanské diplomacie Joseph Wu při komorním ceremoniálu vyzdvihl Fischerovu „neochvějnou oddanost svobodě a demokracii“, jejich „neochvějnou obranu“ a také to, že je „neochvějným strážcem našich společných hodnot a cílů“. Předsedovi zahraničního výboru českého Senátu následně na sako připnul Medaili přátelství.„Český Senát je tahounem budování bilaterálních vztahů mezi Tchaj-wanem a Českou republikou,“ vysvětlil ministr zahraničí Wu pro iROZHLAS.cz, proč se rozhodl senátoru Fischerovi medaili udělit.

Zmínil především jeho dlouhodobou snahu o udržování vzájemných vztahů, i když nejde o úplně jednoduchou záležitost. „Tchaj-wan vděčí předsedovi Fischerovi za mnohé. Řekli jsme si, že bychom to měli vyjádřit také nějakým gestem. Je skutečným přítelem Tchaj-wanu,“ uvedl.

‚Přirozené přátelství‘

Poznamenal také, že autoritářská rozpínavost v dnešní době stále více podkopává demokracii po celém světě. „Předseda Fischer si dobře uvědomuje, že jediný způsob, jak čelit autoritářství, je jednota mezi demokraciemi,“ podotkl Wu.

„Velmi si cením přátelství, která tady člověk může navázat a která jsou velmi přirozená, protože Tchajwanci jsou přirozeně zvídaví a milují svobodu. Mám za to, že v tom si můžeme velmi rozumět, protože to je to nejdůležitější,“ řekl Pavel Fischer po ceremoniálu pro iROZHLAS.cz a zavzpomínal na začátky své spolupráce s Tchaj-wanem.

„To bych musel jít nazpátek do let, kdy jsem sloužil s Václavem Havlem, to jsem s Tchajwanci spolupracoval často. A poté třeba i jako velvyslanec České republiky ve Francii,“ uvedl.

Rozzlobené reakce Pekingu, který Tchaj-wan považuje za svou vzbouřeneckou kolonii a neuznává jeho samostatnost, se Fischer neobává. Naopak. „Jsem zvyklý, že věci, které dělám v Praze i v jiných místech světa, mohou mít svůj ohlas. Už se na reakce těším,“ poznamenal s úsměvem.