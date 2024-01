Demokratická recese a mladší generace

Tento rok je velkým rokem pro demokracii. K volebním urnám se dostaví přes dvě miliardy lidí, více než polovina světové populace. Bohužel, při bližším pohledu vidíme, že demokracie naopak mizí a svoji víru v ní ztrácí zejména mladá generace. Je totiž třeba si uvědomit, že demokracie nejsou jen volby. Komentář Praha 16:30 17. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby (ilustrační foto) | Zdroj: Tomáš Frait / MAFRA / Profimedia

Volby jsou součást demokracie, ale mohou být zmanipulované či mohou chybět ostatní prvky demokracie. A to se děje v rostoucí míře posledních 15 let, jak to vyplývá ze zpráv americké organizace Freedom House, která to sleduje.

Americký sociolog Larry Diamond dokonce už desetiletí mluví o demokratické recesi neboli ústupu demokracie. V mnoha zemích mizí nezávislé instituce, nezávislá média, opozice je nenápadně likvidována nebo se nikdy nemůže dostat k vládě, roste vliv různých oligarchů spojených se státem. Zkrátka mizí liberální demokracie založená na delikátním propojení tržního kapitalismu a demokracie.

Nejhorší je, že k liberální demokracii a demokracii vůbec se otáčí zády mladší generace. Nebo minimálně toleruje možnost nástupu neliberálního nebo nedemokratického režimu.

Hroutí se křehká rovnováha

Podle průzkumu veřejného mínění provedeného loni nadací Open Society Fund ve 30 zemích světa jen 57 procent lidí mezi 18 a 35 lety preferuje demokracii před jiným stylem vlády. A 42 procent by pak bylo pro vládu vojenské junty.

Dokonce i ve Spojených státech jen čtvrtina mladých konzistentně podporuje demokracii. Přitom zřejmě nejde jen o to, že mladí jsou prostě přirozeně radikální, odmítají zavedené demokratické režimy a potom z toho vystřízliví.

Ne, tohle přesvědčení lidem v posledních letech zůstává, i když stárnou. Je tu generace, která má dojem, že demokracie zklamala.

Co je důvod? Liberální demokracie zřejmě nesplňuje jejich představy o tom, jaký by měla zajišťovat životní standard, ani nedokáže řešit to, co požadují od politiky.

V mnoha demokratických zemích je pro mladé těžké sehnat bydlení a rozplývá se představa, že se budou mít lépe nebo aspoň stejně dobře jako jejich rodiče.

Zároveň se zdá, že se nedokáže demokracie vyrovnat s hrozbou změny klimatu, s technologickými změnami, že mladí nejsou „vpuštěni“ do politiky. Podléhají pak populismu, radikalizují se, volí extrémy na obou stranách politického spektra.

Vypadá to, že se hroutí ona křehká rovnováha mezi volným trhem a zastupitelskou demokracií, která umožnila Západu jeho prosperitu a život bez převratů a válek. Jak ji obnovit, to je velkou otázkou dneška.

Autor je komentátor Lidových novin