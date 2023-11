Na první pohled jsou nálady v české společnosti plus minus stabilní. Existuje vládní tábor reprezentovaný pětikoalicí a tábor opoziční reprezentovaný hlavně ANO a SPD, přičemž opozice je nyní silnější. Jenže za touto fasádou se začíná odehrávat zajímavý pohyb, kterého by si ve vlastním zájmu měli povšimnout především Petr Fiala (ODS) a spol. Komentář Praha 16:30 13. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Honzejk: Nová demokratická strana v Česku? Prostor tu je (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

O co jde: Postupně začíná krystalizovat nezanedbatelná skupina, která není spokojena ani s vládou ani s opozicí. Když se podíváme do detailů posledního průzkumu agentury Median, zjistíme, že přibližně desetina voličů koalice Spolu z roku 2021 by nyní k volbám vůbec nešla. A pětina z voličů ODS TOP 09 a KDU nyní není rozhodnutá, koho volit. V případě voličů koalice Pirátů a STAN z voleb 2021 nyní váhá přibližně desetina.

S největší pravděpodobností jde o lidi, kteří podlehli deziluzi z vládnutí současného vládní sestavy. Pětikoalici dali mandát nejen proto, aby zabránili pokračování vlády populisty Andreje Babiše (ANO).

Ale i proto, že se domnívali, že vláda dokáže Česku přinést zásadní reformy a modernizaci Česka. A k tomu podle nich nedochází a když ano tak jen pomalu a klopotně. Nestačí jim tedy opakování, že současná vláda brání návratu populistů a extremistů jak dokola opakuje premiér Petr Fiala.

Zajímavé je, že tito lidé nezvažují přesun k hnutí ANO. Šéf Medianu Přemysl Čech to v rozhovoru pro Hospodářské noviny formulovat takto: „Data přesunu voličů pětikoalice k hnutí ANO ve větší míře nenaznačují. Analyzovali jsme například rozsáhlý soubor čtyř tisíc respondentů a z těch, kteří v rámci tohoto souboru volili pětikoalici, pouze několik jedinců řeklo, že jsou nyní rozhodnuti volit ANO. Nespokojení pětikoaliční voliči spíše tápají a hledají, koho budou volit příště, když jimi zvolená strany nenaplňují jejich představy.“

Co z toho plyne: Sami sociologové z Medianu formulovali hypotézu, že se otevírá prostor pro vznik nové nepopulistické partaje. Co by měla splňovat? Ještě jednou citace Přemysla Čecha:

„Dá se to ukázat na volbě prezidenta Petra Pavla, který přišel z oblasti mimo okruh současných politiků. Chtějí nějakou novou tvář, nebo nový směr, který by společnost vyvedl z neproduktivních potyček, jejichž dokonalou ukázkou jsou například dokola opakovaná hlasování o nedůvěře vládě, o kterých je dopředu jasné jak dopadnou. Tím neříkám, že poptávají nějakou ‚hradní stranu‘. Ale chtějí něco nového, o čem by měli pocit, že to vytáhne zemi ze stagnace a posune naši společnost dopředu.“

Dá se samozřejmě namítnout, že by vznikem takové nové strany došlo pouze k tomu, že by se na naší scéně objevila další pětiprocentní formace, kterých už máme v demokratické části spektra až příliš. Vlastně taková nová verze TOP 09.

A také že jeden takový pokus už tady v nedávné době proběhl a zkrachoval. To když Mikuláš Minář z Milionu chvilek pro demokracii chtěl vstoupit do stranické politiky a nakonec skončil na nezájem dříve, než stihl stranu založit. Stávající partaje před volbami voličům stačily.

Něco se dalo do pohybu

Nyní je ovšem přeci jen jiná situace, rozčarování je mezi vládními voliči opravdu nemalé. Podle sociologů samozřejmě záleží na tom, jací lidé by za novým subjektem stáli. „Pokud by byli důvěryhodní, kompetentní, tak by se na jejich stranu mohli přidat i ti voliči, kteří nyní volí hnutí ANO z pocitu, že ‚staré‘ partaje nic nezmění,“ řekl do třetice Přemysl Čech.

Samozřejmě vše je jen v hypotetické rovině, i proto, že je otázkou, kde by se noví důvěryhodní lidé měli vzít, zvláště když vezmeme obecnou nechuť Čechů ke stranické politice. Takže uvidíme, ale skutečně to vypadá, že se něco ve společnosti dalo do pohybu.

Autor je komentátor Hospodářských novin