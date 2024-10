Dluhy, závislosti, recidiva. 70 procent propuštěných vězňů se za mříže vrací, pomoci může získání práce

Mají dluhy, často problémy se závislostmi, trestní minulost a každý rok je jich deset tisíc. Lidé, kteří po výkonu trestu opouštějí české věznice. Sedmdesát procent z nich ale na svobodě dlouho nevydrží a zase se do vězení vrátí. Rozbít nekonečný kolotoč recidivy se snaží nezisková organizace Rubikon Centrum, která vězně ještě před ukončením trestu propojuje s potenciálními zaměstnavateli. Praha 14:43 14. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rubikon centru se podařilo zatím najít práci víc než tisícovce bývalých vězňů (ilustrační foto) | Foto: Martin Pařízek, Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

„Můj první trest byl 9 měsíců a 11 dní, druhý byl 14 měsíců a 20 dní, a současný trest je nejdelší, 38 měsíců. Je to dlouhá doba a snažím se v tom najít nějaká pozitiva,“ říká pětatřicetiletý Petr Kovalčik.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Tomáše Jeníka

Z trestu mu zbývá ještě jedenáct měsíců, a aby se za mříže nevrátil počtvrté, chce si najít práci. Stejně jako pro většinu ze zhruba desítky vězňů z Jiřic a Pankráce, kteří se minulý týden zúčastnili takzvaných Pohovorů nanečisto organizace Rubikon Centrum na pražské Balabence, pro něj bylo ale cokoliv připomínající pracovní pohovor úplnou novinkou.

„Přišel jsem proto, abych dostal zkušenost s přijímacím řízením. Jak mám komunikovat a chovat se při pracovním pohovoru. Abych si to vyzkoušel a až vylezu ven, tak bych byl k něčemu připravený,“ řekl.

Šance na oddlužení

Petr Kovalčik má za sebou roky pracovních zkušeností. Podle svých slov dělal klempíře, tesaře, zedníka nebo CNC obráběče. Jenže skoro vždy načerno. Tentokrát chce pracovat legálně, třeba jako dělník na stavbě. Soud mu totiž schválil oddlužení a poprvé po letech má šanci vybřednout z dluhů. Potřebuje ale najít takovou legální práci, která mu umožní se uživit a dluh splácet. A to může být problém například i u úklidové firmy CDV Služby, která podle personálního manažera Zdeňka Modálka s Rubikon Centrem spolupracuje už deset let.

„Berte to tak, že jsme úklidová firma. Příjmy odpovídají úklidům. Je otázka téhle doby, že si chtějí třeba řešit insolvenci. My nejsme schopni zaručit takový příjem, aby insolvenci dostali,“ říká Modálek. CDV Služby podle Modálka zaměstnaly zatím 56 bývalých vězňů. Manažer nemá a priori problém s trestní minulostí uchazeče o práci a hodně rozlišuje, za co byl trestaný, kolikrát a před jak dlouhou dobou.

3:30 Traumata, stud a pocity viny. V Česku má asi 40 000 dětí rodiče za mřížemi, pomoci se jim nedostává Číst článek

Velkým zaměstnavatelem vězňů, a to hlavně těch, kteří si ještě trest odpykávají, je brněnská firma Konecta Pro. Podle ředitelky Ivany Smejkalové zaměstnává Konecta aktuálně 70 lidí v call centrech v Kynšperku nad Ohří, ve Všehrdech a v Oráčově.

„Jako Konecta jsme do této oblasti vstoupili před čtyřmi lety, kdy jsme se rozhodli rozšířit naše kapacity o tuto cílovou skupinu, protože se samozřejmě tak jako všichni ostatní zaměstnavatelé potýkáme s nedostatkem lidí,“ říká

Výpis z rejstříku

Konecta spolupracuje s Rubikonem poslední tři roky. Vězni, kteří mají zájem, mohou v některém z call center Konecty pokračovat i po odchodu z vězení. Firem, které jsou ochotné bývalé vězně legálně zaměstnat, je v Česku ale stále málo. A to přesto, že každý rok opustí věznice 10 tisíc trestaných a po lidech hlavně na nekvalifikované práce je poptávka téměř všude.

S Rubikon Centrem spolupracují ještě například Zásilkovna nebo Zepris. Podle ředitelky poradenství Rubikon Centra Lucie Streichsbierové nejsou hlavním problémem při náboru bývalých vězňů ani tak různé závislosti nebo obavy z nespolehlivosti. Problém je samotný fakt, že dotyčný prošel vězením.

„V České republice je to tak, že požadavek na čistý výpis z rejstříku trestů je velmi nadužíván. Když bychom se podívali do zákona, tak je to tak, že existuje jen malý výčet pozic, kde je potřeba mít čistý výpis z rejstříku trestů,“ říká Streichsbierová.

Podle Streichsbierové se Rubikon centru podařilo zatím najít práci víc než tisícovce bývalých vězňů. Uklízejí, dělají skladníky, řidiče nebo pracují na lehčích administrativních pozicích. Nově se lidem se zápisem v trestním rejstříku otevírají i pozice v sociálních službách.