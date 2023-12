IT magnát Kovář vrátí desítky milionů za licenční poplatky zkrachovalému e-shopu Mamut

Majitel IT kolosu Unicorn Vladimír Kovář vrátí do zkrachovalého e-shopu Mamut, který je členem jeho skupiny, desítky milionů korun. Jde o peníze, které dostal v minulých letech od obchodníka s telefony a sluchátky jako licenční poplatky za využívání software a dalších služeb jeho skupiny. Kovář to uvedl v prohlášení pro média rozeslaném jeho právní zástupkyní.

