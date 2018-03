Praha| 16. 8. 2017 |Lenka Jansová, ČTK |Zprávy z domova

Důchodci a děti budou mít nižší limity pro doplatky za léky. Roční hranice pro děti do 18 let a seniory od 65 let se od ledna sníží z 2500 na 1000 korun, u důchodců nad 70 let na 500 korun.