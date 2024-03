OVĚŘOVNA: Přijdou senioři o přeplatky za léky? Ne, žádná změna neproběhla, reagují pojišťovny

Řetězovými e-maily se šíří informace o změně limitů pro vrácení přeplatků za léky. Podle zpávy má dojít ke zvýšení limitu pro seniory a děti na 5000 korun. Jak ale zjistila Ověřovna, k žádným změnám ve skutečnosti nedošlo. A ani si nově nemusí pojištěnec o přeplatek žádat u finančního úřadu. „Je to naprostý nesmysl. Limity se neměnily několik let a finanční úřad nemá se zdravotním pojištěním nic společného,“ vyvrací mluvčí VZP Viktorie Plívová. OVĚŘOVNA! Praha 5:00 17. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jen plaťte, blbe*ci.“ Takovým titulkem je uvozený krátký text, který se šíří řetězovými e-maily a prozrazuje adresátům šokující zprávu: vláda „hezky v tichosti od ledna tohoto roku zvedla limity pro platby za léky“. Řeč je o ochranných ročních limitech doplatků za léky, po jejichž překročení hradí zbylé náklady za léčiva místo lidí pojišťovny.

„Doposud platil limit pro osoby nad 65 let 1000 Kč a nad 70 let 500 Kč za rok. Překročenou částku zdravotní pojišťovna automaticky vracela složenkou nebo jiným dohodnutým způsobem. Dle nové zákonné úpravy je limit 5000 Kč! i pro lidi nad 65 let a pojištěnec se sám musí o nárok přihlásit, jinak nedostane nic,“ píše se dále v řetězovém e-mailu.

Jak ale upozorňují shodně ministerstvo zdravotnictví i Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která zastupuje nejvíce lidí, tvrzení šířená elektronickou poštou jsou nesmyslná.

„Mohu říci, že zprávy o změně limitů pro doplatky za léky jsou falešné. Systém se od roku 2022 nezměnil, ochranné limity zůstávají stejné a o vrácení přeplatku není nutné žádat,“ upozorňuje ředitel odboru komunikace ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Ochranné limity Jak zjistil tým Ověřovny! na vlastní kůži ochranné limity se nijak nezměnily. Dokládá to nejen tvrzení pojišťoven a ministerstva zdravotnictví, ale také přímo zákon. Podle něj jsou limity následující: Mladší 18 let: 1000 Kč

1000 Kč 19–64 let: 5000 Kč

5000 Kč 65–69 let: 1000 Kč

1000 Kč Starší 70 let: 500 Kč

Podobně šířený řetězový e-mail hodnotí také mluvčí VZP Viktorie Plívová. „Je to nesmysl, limity se neměnily několik let. U dětí a lidí nad 65 let je to tisíc korun, u lidí nad 70 let je limit pět set korun,“ konstatuje s tím, že údajný nově stanovený jednotný limit 5000 korun je čirá lež. „Žádná taková změna neproběhla, nic se neměnilo. Systém limitů je nastavený stejně už několik let,“ popisuje Plívová.

To ostatně potvrzují i další pojišťovny, které před šířenými nesmysly na internetu varují. „Rádi bychom vás upozornili na lživé a poplašné e-maily, které se v poslední týdnech šíří zejména mezi seniory. Není to pravda. Limity pro platby za léky jsou stále stejné,“ píše na svých stránkách Oborová zdravotní pojišťovna. A stejně varuje i Vojenská zdravotní pojišťovna.

Žádost na úřadech?

Řetězový e-mail také zmiňuje, že si budou lidé muset podle údajné novely zákona překročení ochranného limitu sami hlídat, žádat si u zdravotní pojišťovny o „potvrzení“ a s tím se hlásit na finančním úřadě.

E-mail konspirativně sděluje, že když to lidé neudělají, o přeplatky přijdou, což by mělo vést ke „snížení státních nákladů na zdravotní péči“.

I toto je ale lež, a to už ze samotného principu. „Finanční úřad nemá se zdravotním pojištěním vůbec nic společného. Každá pojišťovna – nejen VZP – má ze zákona povinnost si ty limity hlídat a veškeré přeplatky vracet poštovní poukázkou, nebo přímo na účet konkrétního pojištěnce,“ vysvětluje mluvčí VZP Plívová s tím, že v řetězovém e-mailu popsaný systém vůbec nedává smysl.

„Představa, že bychom si to chtěli takto zkomplikovat a vydávat nějaká potvrzení... To musel někdo hodně přemýšlet, aby podobný nesmysl vymyslel,“ dodává Plívová.

Že by se něco podobného chystalo, odmítl i mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob. Naopak se podle něj teprve připravuje novela zákona, která počítá s tím, že by se po překročení zákonného limitu (který se nijak nezmění) už dále za určené léky neplatilo. Tím by odpadl mezikrok nutného vrácení přeplatků.

„To by znamenalo nejen menší zátěž pro pojištěnce, ale také by to zmenšilo administrativní zátěž pojišťoven. Tento návrh je konzultován se zástupci všech zainteresovaných subjektů – Státního ústavu pro kontrolu léčiv, České lékárnické komory, zdravotních pojišťoven i České správy sociálního zabezpečení,“ vysvětluje Jakob. A dodává, že na této novele panuje mezi všemi subjekty shoda.

„Ministerstvo pracuje na tom, aby tuto změnu bylo možné realizovat už od ledna příštího roku. Ale opakuji, informace o jakékoliv změně ochranných limitů jsou falešné a systém se nijak nezměnil,“ podotýká.

OVĚŘOVNA! NA VLASTNÍ KŮŽI Tento článek vznikl v rámci projektu Ověřovna! na vlastní kůži, kdy si skupina seniorů s novináři Ověřovny! během jednodenního kurzu vyzkoušeli ověřovat dezinformace.