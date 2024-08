V Česku chybí kvalitní sportoviště pro děti a mládež. Stoleté sokolovny už nestačí, říká komentátor Dusík

Česká olympijská výprava přivezla z Paříže pět cenných kovů. Následně se rozhořela debata, zda český sport nezaostává v mezinárodní konkurenci a jestli nepotřebuje větší státní podporu. „Počet medailí je zavádějící. Sport u nás nemá tragické podmínky, ale chybějí nám specializovaná sportoviště,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojka sportovní komentátor České televize Michal Dusík. JAK TO VIDÍ... Praha 0:16 23. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vybírání sportu rodiči je podle komentátora pro děti nezdravé (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Neříkám, že u nás má sport tragické podmínky, ale rozhodně by mohly být lepší. Měly by se zlepšovat především pro mládež a pro děti,“ myslí si Dusík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: sportovní komentátor Michal Dusík, šéfredaktor Redakce sportu České televize. Moderuje Zita Senková

„Je potřeba mít víc sportovních center, lepší tréninkové podmínky, ale hlavně lepší zázemí, od regenerace po rehabilitaci. Sport je dnes hodně založený na tom, že se při tréninku sledují různé biochemické parametry a tomu se trénink přizpůsobuje, to tady určitě chybí,“ říká.

Chybějící sportoviště

Jako hlavní dluh českého sportu Michal Dusík označuje chybějící kvalitní sportoviště. „Máme tady spousty tělocvičen a sokoloven, které jsou staré 100 let. A to je průšvih. V takových domech je pak dražší i provoz, energie stojí víc,“ komentuje.

„Buďme rádi, že nadšenci, kteří sport v takových místech stále provozují, se pořád mládeži věnují. Musíme ale upravit podmínky. Jedině tak si děti budou moct najít lásku ke sportu,“ říká.

Vybírání sportu rodiči je podle komentátora pro děti nezdravé. „Vzniká tam pak na děti tlak, rodiče čekají, že to ve sportu někam dotáhnou. A dítě na sport vlastně chodí za trest. To je špatně. Pojďme nechat děti, ať si sporty vybírají sami, ať se sportem baví.“

„Říká se, že děti dneska jen sedí u počítačů,“ dodává Dusík. „Není to ale pravda. Je to jen o tom, co jim nabídneme. Pokud jim nabídneme vhodnou alternativu, rádi si ji vyberou,“ dodává.

21:46 Vrcholovým gymnastům by mohl pomáhat nový přístroj. Nastavuje individuální tuhost hrazdy Číst článek

‚Medaile nejsou vše‘

Čeští olympionici a olympioničky přivezli z Letních olympijských her v Paříži pět cenných kovů. Spolu s tím se rozhořela debata, zda je to hodně, nebo málo.

„Nemyslím si, že lze úspěšnost sportu poměřovat jenom počtem medailí,“ říká komentátor Dusík. „Několikrát byli naši sportovci kousíček od medaile. Kdyby jich získali 10, říkalo by se, že je na tom sport výborně, když pět, tak říkáme, že špatně,“ myslí si Dusík.

„Pořád se ale pohybujeme v rámci statistické chyby. Sport je to pořád stejný. Počet medailí je zavádějící kritérium,“ dodává.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku.