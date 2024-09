Pirátské resorty přijdou v novém rozpočtu o miliardy. ‚Vyřizování politických účtů,‘ kritizuje Michálek

Smutným vítězem návrhu rozpočtu ministerstva financí pro rok 2025 je ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš z Pirátů. Právě jeho ministerstvu by se měly snížit peníze pro rok 2025 nejvíc, a to o dvě miliardy proti letošku. Jde údajně o snížení prostředků plynoucích z EU. Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka ale EU cílila prostředky právě na podporu stavění. „Je to vyřizování politických účtů,“ říká pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 21:05 2. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Michálek (Piráti) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Debaty o rozpočtu letos poprvé probíhaly neveřejně s tím, že se dohodne koalice a pak půjde rozpočet do vlády. Vy jste s tímto postupem souhlasili. Věděli jste tedy, že bude zveřejněný návrh, kde má ministerstvo pro místní rozvoj minus dvě miliardy korun a ministerstvo zahraničí minus 300 milionů, i když ministr Ivan Bartoš (Piráti) žádal plus čtrnáct miliard?

Musím říct, že za příliš transparentní nepovažuji to, kdy se čeká na sobotu 23.59, aby se zveřejnil návrh rozpočtu. A samozřejmě, byť se vedla velmi dlouhá jednání, tak ta jednání nezměnila ani čárku na v rozpočtu, který předložil Zbyněk Stanjura (ODS).

A v podstatě už je to poněkolikáté, kdy je rozpočet zneužíván k vyřizování politických účtů a my jako slabší koaliční partner dostáváme sesekáno. Nejde samozřejmě o nás, ale jde o občany a o projekty, na které spoléhají obce v oblasti bydlení, protože nedostupné a drahé bydlení je velký problém.

My jsme vyjednali peníze na půjčky od Evropské unie tak, aby se mohlo stavět. Bylo to představeno i s panem premiére a s panem ministrem financí a teď ty peníze, které už byly domluvené, v rozpočtu najednou nejsou.

Takže to já považuji za školáckou chybu, protože pokud nebudeme plnit závazky, které už byly učiněny a nebudeme pokračovat v projektech výstavby, tak akorát budeme muset platit pokuty za nesplnění podmínek národního plánu obnovy.

Jaké politické účty si podle vás s vámi zbytek stran v koalici vyřizuje?

Myslím si, že je to snaha o voliče. Příští rok bude volební, takže je potřeba ukázat, že v oblasti dopravy, kam plynou rekordní příjmy a kde je protekce ze strany ministerstva financí, dochází k navýšení na 134 procent.

Zatímco v resortech, které mají svěřeny Piráti, se naopak všechny investiční výdaje seškrtaly. To se samozřejmě potom promítne i do kvality servisu, který budeme moct poskytovat našim občanům.

Ale za opravdu to nejdůležitější věc považuji, abychom realizovali počty, které už byly dohodnuté s Evropskou komisí. To znamená, abychom ve městech, kde chybí byty a firmy málo staví, skutečně investovali do výstavby bydlení pro mladé rodiny a střední třídu.

Neshody v koalici?

Ministerstvo financí uvádí, že chybí peníze nebo prostředky plynoucí právě z EU. Není tedy možné získat ty peníze navíc právě z prostředků Evropské unie?

Toto už je ale záležitost, která byla skutečně dohodnutá, peníze byly jenom přesunuty do jiných kapitol. Takže v tom spočívá jediný problém, který tady řešíme. Problém je ten, že jsme si dohodli na začátku vládnutí priority, které jsou v programovém prohlášení. A mezi těmi prioritami vlády bylo i bydlení.

A mnohokrát pan premiér sliboval, že bude podporovat, aby Češi měli dostupné bydlení, aby nemuseli platit drahé ceny, protože se to obrovsky promítá do životních nákladů. A teď bohužel „skutek utek“.

Došlo podle vás k nějakému porušení koaliční dohody, možná i koaliční smlouvy

To já zatím nechci říct, ale vnímáme jako politický závazek vůči občanům, že v rámci této koalice se budeme zasazovat o to, aby se bydlení zlevnilo. Nebo minimálně o to, aby se zpomalilo nebo zastavilo zdražování.

Já tomu rozumím, ale mně jde o to, jestli se jedná o to, že teď tedy může začít drhnout spolupráce v koalici, potažmo i ve vládě?

Určitě o tom povedeme koaliční jednání a požádáme koaliční partnery, abychom se sešli nad návrhem rozpočtu. Budeme chtít, abychom napravili tuto chybu, protože je prostě absurdní, abychom potom vraceli peníze EU a platili pokuty za to, že neplníme to, co už bylo dohodnuto.

A pokud by nedošlo k té dohodě a peníze se pro ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo zahraničí nenašly. Víte, jaký bude váš další postup? Je třeba ohrožena i vládní koalice?

Myslím si, že rozpočet je alfa a omega toho, na čem stojí vláda v každé zemi. To znamená, musíme se společně domluvit. A je chyba, že to bylo představeno, ačkoliv tam dohoda nebyla.