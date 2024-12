Tempo světového zadlužení stoupá, státy musí splatit přes 320 bilionů dolarů

Celosvětové zadlužení v prvních třech čtvrtletích letošního roku vzrostlo o více než 12 bilionů dolarů na rekordních téměř 323 bilionů dolarů (zhruba 7,7 biliardy Kč). Informoval o tom podle agentury Reuters v úterní zprávě Institut pro mezinárodní finance (IIF). K růstu zadlužení podle zprávy přispěl mimo jiné pokles úrokových sazeb. Londýn 20:53 3. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celosvětové zadlužení v prvních třech čtvrtletích letošního roku vzrostlo o více než 12 bilionů dolarů na rekordních téměř 323 bilionů dolarů (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vysoké vládní rozpočtové schodky podle IIF naznačují, že samotné státní dluhy by se do roku 2028 mohly zvýšit o třetinu a přiblížit se ke 130 bilionům dolarů, což by zvýšilo riziko problémů s jejich splácením.

IIF rovněž uvedl, že celosvětový hospodářský růst nyní ohrožuje vzestup obchodního napětí a výpadky v dodavatelských řetězcích. Poukázal také na obnovující se inflační tlaky a varoval, že vzestup úrokových sazeb by mohl vládám výrazně zkomplikovat správu dluhů.