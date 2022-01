Nečekaný hrdina. Řidič tramvaje v Brně odvedl seniory, kteří chtěli hasit dům v plamenech

V Brně v pondělí hořel rodinný dům. Zabránit ztrátě lidských životů pomohli dva nečekaní svědci. Jeden z nich zůstal veřejnosti dosud neznámý, tím druhým je řidič tramvaje David Hrůza. Ten při noční služební jízdě zahlédl plameny a z hořícího domu před příjezdem hasičů vyvedl dva seniory. Brno 20:35 18. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidič tramvaje David Hrůza, který zachránil dva seniory z hořícího domu | Foto: Archiv Davida Hrůzy

„Když jsem se blížil k tomu místu, tak jsem už z dálky viděl velké plameny, takže jsem začal zpomalovat vůz. Naštěstí jsem nevezl lidi. U zastávky ZOO jsem zastavil a všimnul si, že na místě nejsou hasiči. Zavolal jsem tedy jak je, tak i dispečink,“ vylíčil svou zkušenost řidič tramvaje pro Český rozhlas Brno.

Jel v pondělí kolem čtvrté hodiny ráno do Bystrce. Jeho původní cíl byl zkontrolovat námrazu na kolejích. Když volal hasičům, na tísňové lince jej operátorka požádala, ať zkusí zjistit, zda v hořícím domě někdo bydlí.

„Zjistil jsem, že tam není žádný zvonek, takže jsem chytl za kliku a naštěstí bylo otevřeno. Dostal jsem se tak do vjezdu, kde bylo auto. Všude byl dým. V dálce jsem viděl pána a paní, kteří stáli kousek od plamenů. Vyzval jsem je, ať jdeme pryč. Ten pán mě odmítl s tím, že ten oheň musíme začít hasit. Plameny ale byly tak velké, že nebyla šance, abychom je uhasili. Pána jsem vzal za paži a násilím jsem jej tlačil ven. I tak tam chtěl zůstat a hasit něco, co jsme nemohli zvládnout,“ pokračoval v popisu své zkušenosti Hrůza.

Přítomná paní šla z domu sama. Společně s řidičem tramvaje pak venku čekali na hasiče. „Přitom jsme si vzpomněli, že je ve vjezdu to auto. Napadlo nás, že ho vytlačíme. Byl tam nějaký muž. Netuším, kdo to byl, ale pomohl nám dostat to auto pryč,“ řekl Hrůza.

Následně už bylo vše v rukou hasičů. „Po příjezdu naších jednotek jsme zjistili, že hoří přístavek rodinného domu a požár se rozšiřuje na jeho střechu a další dům,“ informoval o situaci mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Dvěma obyvatelům hořícího domu se podle záchranářů nic nestalo. Bystrcká radnice jim nabídla náhradní ubytování do doby, než se jich ujmou příbuzní.

Hrůza se po záchraně seniorů vydal dokončit svou práci jako řidič tramvaje. Po hodině jízdy se mu ale udělalo špatně. „Zavolal jsem na dispečink a ten mi zavolal sanitku, která mě odvezla do nemocnice. Nadýchal jsem se kouře, takže jsem byl dvě hodiny na kyslíku. Poté mě lékaři pustili do domácí péče,“ popsal své zdravotní problémy řidič.

Hrůza se nepovažuje za hrdinu. Podle jeho slov by se stejně jako on zachoval každý. „Nepřemýšlel jsem a šel tam. Co se událo mi došlo až odpoledne,“ řekl.

Příčinu požáru hasiči zatím vyšetřují. Škodu odhadli na 750 000 korun.