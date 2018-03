26. 8. 2016 |Jaromír Marek |Zprávy ze světa

Břehy Asie a Evropy v Istanbulu spojuje ode dneška třetí most. Jméno nese po tureckém sultánovi Selimovi I, řečeném Hrozný, který vládl Osmanské říši v letech 1512 až 1520. Mnohamilionovému Istanbulu by měl most přinést ulehčení kolabující dopravy. Náklady na vybudování mostu se odhadují na tři miliardy dolarů (75 miliard korun).