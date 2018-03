20. 9. 2015 |Jan Prokeš |Zprávy ze světa

Současná uprchlická krize je podle Spojených států dalším důvodem pro to, aby syrský prezident Bašár Asad přišel o moc. Při návštěvě Londýna to prohlásil americký ministr zahraničí John Kerry. Ten ocenil možné zapojení Ruska do boje s Islámským státem v Sýrii. Moskva by ale podle Kerryho taky měla udělat víc pro zprostředkování rozhovorů s Asadem o předání moci v zemi rozvrácené válkou.